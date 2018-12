Выступление Дэвида Крейга в Киеве: сеть заполонили эффектные видео

В воскресенье, 16 декабря, украинцы имели возможность послушать любимые песни в исполнении британского певца Дэвида Крейга. После концерта легендарного музыканта сторонники опубликовали десятки ярких видео, которые заполонили сеть.

Известно, что в Киеве Дэвид Крейг презентовал одно из самых обсуждаемых DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. По словам британца, такое название он дал своему проекту после серии вечеринок, проводимых в Майами. Шоу проходило по адресу Tower Sweet 5, поэтому это название и позаимствовал артист, сократив его до аббревиатуры. В Киеве же выступление певца состоялось в клубе Stereo Plaza.

После концерта Дэвид Крейг опубликовал видео со своего выступления и поделился впечатлениями от общения с украинскими сторонниками.

Спасибо, Киев, за всю любовь, которую вы показали мне во время TS5 здесь. Очень благодарен,

– написал Дэвид Крейг.

Кроме этого, сеть заполонили и другие видео с выступления Дэвида Крейга в Киеве. Поклонники были поражены от открытости артиста и его вокала. Не меньше поразили и зажигательные песни, которые прозвучали во время вечеринки.

Кто такой Дэвид Крейг?

Дэвид Эшли Крейг – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал ди-джеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл с этого альбома, "Fill Me In", сделал Крейга самым молодым британским музыкантом, занявшим первую строчку национального хит-парада. Один из его больших хитов выполнен в дуэте со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).