Выступление Дэвида Крейга в Киеве: сеть заполонили эффектные видео

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Выступление Дэвида Крейга в Киеве
Выступление Дэвида Крейга в Киеве / www.thenational.ae

В воскресенье, 16 декабря, украинцы имели возможность послушать любимые песни в исполнении британского певца Дэвида Крейга. После концерта легендарного музыканта сторонники опубликовали десятки ярких видео, которые заполонили сеть.

Известно, что в Киеве Дэвид Крейг презентовал одно из самых обсуждаемых DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. По словам британца, такое название он дал своему проекту после серии вечеринок, проводимых в Майами. Шоу проходило по адресу Tower Sweet 5, поэтому это название и позаимствовал артист, сократив его до аббревиатуры. В Киеве же выступление певца состоялось в клубе Stereo Plaza.

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После концерта Дэвид Крейг опубликовал видео со своего выступления и поделился впечатлениями от общения с украинскими сторонниками.

Спасибо, Киев, за всю любовь, которую вы показали мне во время TS5 здесь. Очень благодарен,
– написал Дэвид Крейг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Craig David (@craigdavid)

Кроме этого, сеть заполонили и другие видео с выступления Дэвида Крейга в Киеве. Поклонники были поражены от открытости артиста и его вокала. Не меньше поразили и зажигательные песни, которые прозвучали во время вечеринки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tatiana Razhyk (@tatianarazhyk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ksenia Lee. (@missksenialee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daniel Kruczyński (@dany_kruk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andrei Bashkatov (@accki7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Танюша (@tatyshka07)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На концерте Легенды! Craig David

Допис, поширений Osman Khalilov (@khalilov803)

Кто такой Дэвид Крейг?
Дэвид Эшли Крейг – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал ди-джеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл с этого альбома, "Fill Me In", сделал Крейга самым молодым британским музыкантом, занявшим первую строчку национального хит-парада. Один из его больших хитов выполнен в дуэте со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).

Теги: LifeStyle Новости Киева Музыка
Источник: 24 Канал
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