Известный украинский шоумен со Львовщины построил успешную карьеру в столице. Однако Юрий Горбунов вспомнил, что его первая встреча с Киевом была совсем не похожа на сказку. В тот день у него на вокзале вытащили деньги, а украинский язык не поняли в гастрономе.

Вчера, 31 мая, в Украине отмечали День Киева. По случаю праздника немало звезд отечественного шоу-бизнеса публично поздравили столицу со знаковым днем. Городу отдал дань и популярный телеведущий Юрий Горбунов. На личной странице в инстаграме он рассказал, какой была его первая поездка в Киев.

К теме Солистка группы The Hardkiss поздравила Киев с днем рождения: удивительное фото

Шоумен из Нового Роздола, что на Львовщине, впервые приехал в Киев в 1988 году. Тогда он окончил школу и поступал в институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Однако это знакомство было более похоже на сюжет кинокартины, ведь уже на вокзале у Юрия Горбунова украли деньги. На тот момент столица советской Украины была преимущественно русскоязычной, поэтому его украинский в центральном гастрономе не поняли.

Ведущий признается, что несмотря на эти инциденты влюбился в Киев с первого взгляда. Город стал по-настоящему знаковым для него, ведь именно в столице родились самые дорогие для него люди – жена Екатерина Осадчая и сын Иван.

Это была столица советской Украины! Много времени с того момента прошло. Столица изменилась, но этот невероятно увлекательный дух, который я почувствовал здесь впервые, живет со мной всегда,

– подчеркнул Юрий Горбунов в подписи к сообщению.

На фото, которым шоумен дополнил приветствие, он позировал с любимой на Владимирской горке, с которой открывается фантастический вид на Днепр, Труханов остров и пешеходный мост. Кадр был сделан во время первой семейной прогулки по центру столицы после ослабления карантинных ограничений.