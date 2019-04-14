Выживешь ли ты в "Игре престолов": интересный тест для настоящих фанов

Жить или не жить: вот в чем вопрос, на который мы имели смелость ответить. А есть ли у тебя смелость узнать правду?

В "Игре престолов", где практически ежеминутно кто-то уходит в другой мир, трудно держаться на плаву. А как долго сможешь продержаться ты? Наши вопросы выведут тебя на чистую воду и покажут кто есть кто. Valar morghulis. Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон: что известно о сериях сериала