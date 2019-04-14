Выживешь ли ты в "Игре престолов": интересный тест для настоящих фанов
Жить или не жить: вот в чем вопрос, на который мы имели смелость ответить. А есть ли у тебя смелость узнать правду?
В "Игре престолов", где практически ежеминутно кто-то уходит в другой мир, трудно держаться на плаву. А как долго сможешь продержаться ты? Наши вопросы выведут тебя на чистую воду и покажут кто есть кто.
Valar morghulis.
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Источник: 24 канал
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