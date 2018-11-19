Вызвали полицию: Злата Огневич не давала соседям спать из-за пения

Украинская певица Злата Огневич стала второй героиней развлекательного шоу "Караоке на колесах", в котором ведущий Слава Демин катает звезд на музыкальном авто.

Премьера второго выпуска "Караоке на колесах" состоялась 19 ноября на официальном YouTube-канале "Люкс ФМ".

Читайте также: "На колесах": Виталий Козловский отобрал еду у девушки и перепел хиты Потапа и Поляковой

Во время веселого интервью певица призналась, что из-за ее пения соседи вызывают полицию.

Они могли ко мне сами подойти. Постучать в дверь. Нет, они вызвали полицию. Но я признаюсь, что это было в два ночи,

– рассказала Огневич.

Также Злата назвала себя "бедой на дороге", когда вспомнила случай: звезда ехала на велосипеде и случайно въехала в авто, разбив вдребезги зеркало машины.

Огневич вместе с ведущим во время поездки перепела песни групп Kazka, "Время и стекло", NK и Britney Spears.

Смотрите первый выпуск развлекательного шоу "На колесах" со Златой Огневич: