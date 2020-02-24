Вызывает беспокойство, – вокалист группы "Антитела" Тарас Тополя раскритиковал песню Go_A

22 февраля в Украине состоялся грандиозный финал Национального отбора Евровидение-2020. По результатам голосования судей и зрителей, победила малоизвестная столичная группа Go_A. Их песню решил публично прокомментировать вокалист популярного коллектива "Антитела" Тарас Тополя.

На фейсбук-странице артист поделился своими мыслями относительно финала Нацотбора Евровидение-2020. И если большинство пользователей сети засыпают Go_A, комплиментами, Тарас Тополя решил обратить внимание на их песню.

Важно! Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

По словам фронтмена группы "Антитела", он всегда честен со своими фанатами, поэтому и захотел рассказать, почему трек Go_A – это "абсолютно чужеродная эстетика". В качестве примера, Тарас Тополя вспомнил, что в 2016 году поддержал Джамалу, когда ее критиковали за выбор композиции и даже одежду. И поэтому артист был прав, ведь история и песня артистки была правдивой и они покорили Европу.

"Абсолютно чужеродная эстетика. "Антитела" никогда не отказывали себе в возможности быть честными. Именно так было, когда большинство шеймило Джамалу на отборе, а мы утверждали, что она – это мощь, сила и победа, и именно тот "формат", от которого промурашит. Потому что это было правдиво! Так и произошло. Финалист украинского отбора на Евровидение 2020, вызывает беспокойство. То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!" – отметил Тарас Тополя.

Певец добавил, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко прекрасно и профессионально спела песню "Соловей". Однако слова трека, по мнению Тараса Тополи, вызывают беспокойство, ведь коллектив будет петь об отношениях Ванюши с девушкой. Поэтому артист признался, что не удивится, если Россия за это поставит участникам Евровидения-2020 высший балл.

"Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдоэтно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. О обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама не хочет, но ... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке. Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере ) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации", – заявил Тарас Тополя.

Смотрите выступление Go_A в финале нацотбора Евровидения-2020: видео

Отметим, что едва ли не впервые в истории украинского Нацотбора Евровидение и судьи, и зрители были единодушны с выбором. Группе Go_A отдали наибольшее количество баллов, поэтому именно этот коллектив с песней "Соловей" представит страну в мае в Роттердаме. Артисты признаются, что не ожидали победы, ведь с их творчеством знакомы единицы меломанов. Трек "Соловей" получил большую поддержку у публики, однако в словах песни действительно есть Ванюша, на что обратил внимание Тарас Тополя.

Группа Go_A – "Соловей": текст песни

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.