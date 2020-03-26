Взяла за одежду и поволокла на первый этаж, – Jerry Heil рассказала об издевательствах в школе

Популярная украинская исполнительница, финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil призналась, что переживала буллинг в школе и постоянно боролась с лишним весом.

У многих в детстве случались ситуации, о которых не хочется вспоминать лишний раз. Любимица миллионов Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) на себе почувствовала, что такое травля со стороны сверстников и не раз страдала от этого. В откровенном интервью для программы "Звездный путь" на телеканале "Украина" она рассказала, через что ей пришлось пройти.

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Яна ходила на кружок по танцам с одной девочкой. В шестом классе, во время школьного дежурства, девушка безосновательно обвинила Яну в нарушении дисциплины и решила наказать ее.

Взяла за одежду и поволокла на первых этаж по лестнице. Было очень страшно. Это был шок. Я не знала, что ответить, потому что ничего плохого не сделала,

– призналась Jerry Heil.

Также девушка всегда комплексовала из-за лишнего веса.

Мне постоянно кажется, что я недостаточно стройная и всегда хочется подкорректировать фигуру,

– рассказала Яна.

В подростковом возрасте желание похудеть превратилось в одержимость. Из-за этого девушка едва не довела себя до анорексии. Но, к счастью, до этого не дошло.

Яна уже два года не ест мяса и такое решение шокировало ее родителей. Они работают мясниками, поэтому трудно было понять дочь. Этот вопрос болезненный для обсуждения в семье.