Взялась за детей: Анджелина Джоли сказала своему сыну, что Брэд Питт был против его усыновления

Борьба экс-супругов, Анджелины Джоли и Брэда Питта стала едва ли не главной темой обсуждения в Голливуде. Для того чтобы решить юридические вопросы, касающиеся опеки над детьми, бывшие любовники потратили более 2 лет и только на днях стало известно,что экс-супруги наконец подписали соглашение. Однако новые подробности бракоразводного процесса продолжают становиться темами обсуждения общественности

Анджелина Джоли заявила одному из приемных детей, 15-летнему Паксу, то, что Брэд Питт был против его усыновления. Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на собственные анонимные источники.

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Известно, что Пакс был усыновлен в 2007 году во Вьетнаме. Как говорится в источнике, Брэд разозлился, когда Джоли хотела сделать трехлетнего мальчика членом их семьи. Аноним отмечает, что Питту эта идея не понравилась, ведь это был "непростой период" у супругов (год назад у них родилась дочь Шайло) и мальчик не разговаривал на английском языке.

Источник из окружения пары отметил, что эти слова, которые сказала актриса, негативно повлияли на отношения Брэда и Пакса.



Анджелина Джоли и сын Пакс / Getty Images

Напомним, звездные супруги Анджелины Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Впоследствии Джоли обязана разрешить Питту видеться с отпрысками через день. Кроме того Брэд опасается, что от этой борьбы дети могут получить психологическую травму.