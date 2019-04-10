Взяли и сбежали: Ким Кардашян и Хлои признались в краже очков

Популярные сестры Кардашян – Ким и Хлои – являются звездами реалити-шоу и светскими львицами, которых одевают известные дизайнеры. Каждый день селебрити щеголяют дорогими нарядами и роскошным отдыхом. Но однажды ради развлечения сестры в подростковом возрасте украли очки Christian Dior из магазина.

Ким Кардашян, которая запускает собственную коллекцию солнцезащитных очков, рассказала об инциденте изданию Bustler.

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Как призналась жена Канье Веста, они с сестрой зашли в магазин и захотели модный аксессуар. В тот момент продавца не было в бутике и сестры просто украли очки и убежали.

Мы были на Гавайях, зашли в бутик и поняли, что продавца нет на месте. Хлои просто влюбилась в эти очки, и мы решили взять их с собой. Это было так весело!

– сказала Ким.

По ее словам, такое "приключение" была действительно дикой и сестрам Кардашян до сих пор смешно, вспоминая это.



Ким и Хлои Кардашян / Getty Images