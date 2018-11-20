Взрослая? – дочь Оли Поляковой ошеломила сеть обольстительным снимком

Старшая дочь Оли Поляковой продолжает удивлять сеть: 13-летняя Мария показала обольстительное фото из ванной комнаты.

Семья певицы Оли Поляковой отправилась на сказочный отдых в Таиланд. Оттуда артистка уже успела опубликовать несколько фото, похваставшись результатом похудения своей дочери Марии. Однако и сама школьница не отстает от звездной мамы: в ее блоге появились далеко не детские снимки с отдыха, которые уже успели поразить сеть.

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Девочка позировала перед камерой в желто-черном купальнике. Мария Полякова выбрала роскошный утренний пейзаж, который очаровал пользователей сети.

Однако это довольно пикантное фото ошеломило обольстительностью. 13-летняя Мария опубликовала фотографию из душа, на которой появилась совсем не в детском образе. Дочь Оли Поляковой намочила свои длинные волосы и подвела глаза стрелками. Свой горячий образ она дополнила брендовым топом от Calvin Klein.

Взрослая? Ребенок? – игриво подписала фото школьница.

Стоит отметить, что выглядела Мария Полякова вовсе не на свой возраст. Поклонники юного блогера посоветовали ей не взрослеть так спешно, намекая на чрезмерную откровенность снимка. Кроме этого, подписчики отметили сходство девочки с ее звездной мамой.

К слову, 13-летняя Мария раз в два дня посещает занятия по pole dance. Об увлечении дочери рассказала Оля Полякова, а несовершеннолетняя блогерша поделилась ярким кадром с урока.