Взрослая дочь Эминема показала соблазнительную фигуру в бикини: фото

23-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт ошеломила поклонников в социальных сетях откровенными снимками в купальнике.

Новые фото Хейли опубликовала на своей странице в Instagram.

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На ярких фото дочь Эминема позирует на белом шезлонге в желтом купальнике и демонстрирует фигуру с идеальным прессом и загаром. Дополняет ее образ красный цветок в волосах.

"Aloha", – коротко прокомментировала в подписи девушка.



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

На второй фотографии Хейли снялась на дереве в синем купальнике с широкополой шляпой.



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

К слову, мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они опять поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.

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Ранее рэпер признавался в песне Castle, что жалеет о том, что сделал дочь звездой своих клипов.

Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила,

– говорится в треке.