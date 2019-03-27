Взрослая дочь Эминема показала соблазнительную фигуру в бикини: фото

189 Читати новину українською
Хейли Скотт
Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

23-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт ошеломила поклонников в социальных сетях откровенными снимками в купальнике.

Новые фото Хейли опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: 53-летняя Элизабет Херли повторила легендарный образ от Versace: соблазнительные фото

На ярких фото дочь Эминема позирует на белом шезлонге в желтом купальнике и демонстрирует фигуру с идеальным прессом и загаром. Дополняет ее образ красный цветок в волосах.

"Aloha", – коротко прокомментировала в подписи девушка.

Хейлі Скотт
Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

Хейлі Скотт
Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

На второй фотографии Хейли снялась на дереве в синем купальнике с широкополой шляпой.

Хейлі Скотт
Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

К слову, мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они опять поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.

Читайте также: Эминему – 46: лучшие хиты и клипы легендарного рэпера

Ранее рэпер признавался в песне Castle, что жалеет о том, что сделал дочь звездой своих клипов.

Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила,
– говорится в треке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marshall Mathers (@eminem)

 

 

blog_ava
Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
сегодня
10993
Теги: Новости LifeStyle Мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
сегодня 20:50 Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
29
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
сегодня 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 1751
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:03 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3237
Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
сегодня 09:37 Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
330
Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием
26 марта 22:02 Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием
153
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук