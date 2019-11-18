"Взрослый" комикс "Город грехов" получит новую экранизацию в виде сериала

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Кадр из фильма "Город грехов 2" / IMDb

Несколько последних лет фильмы, снятые на основе комиксов, бьют все рекорды в прокате и пользуются большой популярностью. Так, организация Legendary Television решила последовать по известным кинокомпаниями и снять многоэпизодную ленту по мотивам комиксов Фрэнка Миллера "Город грехов".

Иностранное издание Deadline сообщает, что американский сценарист, режиссер и продюсер Фрэнк Миллер, который является автором комикса "Город грехов", уже подписал соглашение о сотрудничестве.

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Условиями контракта предусматривается создание анимационного сериала, в сюжет которого будет заложен приквел к оригинальным комиксам автора. Также отмечается, что сериалу будет присвоен "взрослый" рейтинг.

Относительно съемочной команды точных заявлений пока нет, однако иностранные кинокритики подозревают, что в режиссерское кресло может вернуться американский кинотворець Роберт Родригес, который работал над двумя полнометражными лентами "Город грехов" (2005) и "Город грехов 2" (2014).

Детали сюжета пока не раскрываются, однако напомним, что комикс "Город грехов" впервые увидел свет в 1991 году. Тогда он появился на страницах издательства Dark Horse Comics.

Місто гріхів 2
Кадр из фильма "Город грехов 2"/ IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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