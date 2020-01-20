Взрывное трио: Ди Каприо анонсировал новый проект, над которым будет работать с любимой командой

Накануне в США отгремела одна из самых популярных кинопремий - SAG Awards 2020. Во время церемонии награждения известный голливудский актер, звезда многих легендарных фильмов, Леонардо Ди Каприо, сделал откровенное признание о планах на будущее в своей карьере.

45-летний культовый актер Голливуда признался, что вскоре появится в фильме не менее легендарного режиссера Мартина Скорсезе. Об этом звезда фильма "Однажды в Голливуде" рассказал на церемонии награждения Гильдии киноактеров 2020. Что самое интересное, Ди Каприо сыграет в новом проекте Скорсезе вместе с Робертом де Ниро.

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К слову, и режиссер Мартин Скорcезе, и его новая работа "Ирландец" с Робертом де Ниро, и звезда Голливуда Ди Каприо в этом году номинировались на все возможные номинации в самых престижных премиях киноиндустрии.

Известно, что новая картина станет экранизацией одноименной книги журналиста Дэвида Гранна. В центре сюжета – криминальные группы, которые нашли нефтяные месторождения. Однако для того, чтобы получить к ним доступ, им придется убить индейцев, которые населяют территорию.

Других деталей относительно будущего проекта пока нет, однако, учитывая актерский состав и председателя съемочной команды – работа обещает быть взрывной.