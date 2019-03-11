Взволнованная Оля Полякова рассказала о контакте с человеком, больным корью

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Оля Полякова рассказала о кори
Оля Полякова рассказала о кори / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова несмотря на активные гастроли и запись новых песен не забывает о своем блоге. Однако не только яркими кадрами делится артистка, но и своими переживаниями. Так, на странице Оли Поляковой появился ролик, в котором она с ужасом рассказала о контакте с человеком, больным опасной болезнью – корью.

По словам певицы, одна представительница из ее творческого коллектива заболела корью. Международный день женщин она провела на гастролях вместе с Олей Поляковой, поэтому артистка в панике рассказала поклонникам, что делать в таких ситуациях.

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"В моем гастрольном коллективе – корь. Одна девочка заболела, и мы все 8 марта контактировали с ней. Рассказываю, что нужно делать. Все, у кого было две прививки в детстве, но кому уже исполнилось 30 лет, в течение 72 часов должны сделать прививку. Люди, которым нет 30 лет, в течение 72 часов должны сделать прививку, если не делали этого ранее", – сообщила встревоженная Оля Полякова.

Певица убеждает, что только те люди, которым еще не исполнилось 30 лет и которые имели прививки в детстве, могут не переживать за это, поскольку в их организме должны быть антитела, способные побороть болезнь. Поскольку Оля Полякова в январе отпраздновала свое 35-летие, она сразу же обратилась к медикам и посоветовала всем также не затягивать с вакцинацией.

Что нужно знать о кори: смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Музыка Корь Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
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