Walt Disney покажет новую экранизацию любимого мультфильма века "Дамбо": трейлер

Компания Walt Disney приглашает в магию! Официальный трейлер новой экранизации известного мультфильма "Дамбо" появился на странице студии Disney в YouTube.

Не нарушая традиций, Walt Disney делает что-то уникальное и сказочное. Совместно с режиссером Тимом Бертоном компания Disney создала особую и трогательную картину. "Дамбо" 2019 года отличается от всех предыдущих экранизаций тем, что он первый и единственный фильм с самостоятельным сюжетом. Основа кинокартины взята из мультфильма, который впервые вышел в 1941 году. Историю к нему написал Эрен Крюгер.

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Римейк на мультфильм "Дамбо" еще раз показывает, насколько важную роль в жизни каждого играет добро в сердце и вера в себя.

Смотреть трейлер к фильму "Дамбо" (видео):

В сюжете фильма – события, которые происходят на территории цирка. Недавно на свет появился слоненок, которое обладает уникальной способностью – благодаря своим большим ушам он умеет летать. За ним присматривает бывший артист цирка, ветеран войны, которого сыграет Колин Фаррелл. Ему помогают в этом его дети. Цирковое будущее животному обеспечено, ведь его способность сложно повторить. Но не все будет так гладко: беспощадный и подлый предприниматель присмотрит слоненка для себя и придумает план, как его присвоить. И у него будет неплохая группа поддержки.

Премьера фильма запланирована на конец марта 2019 года.