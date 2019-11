Х-фактор 10 сезон 10 выпуск: кто из участников выдержал испытания в лагере и попал в шоу

Звездные тренеры популярного певческого проекта "Х-фактор" уже нашли самых талантливых участников и участниц со всей Украины. В 10 выпуске грандиозного шоу завершился второй день тренировочного лагеря, где судьи отобрали лучших из лучших. Как участники пытались попасть в следующий тур и кому удалось покорить судей – смотрите в материале LifeStyle24.

Во время шоу "Х-Фактор" 10 сезон в субботу, 16 ноября, участники продолжали попытки убедить судей в своем певческом таланте и заполнить их сердца своими голосами.

Интересно! Х-фактор 10 сезон 9 выпуск: какие новые задачи придумали судьи для испытаний

Некоторые участники, по мнению судей, не имели нужных вокальных данных для участия в "Х-факторе", поэтому с ними прощались, другие наоборот - покорили судей.

В этом сезоне звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки– Андрей Данилко.

Участники получили сложное задание – подготовиться к выступлению за одну ночь и уже на сцене исполнить свою песню под сопровождение пианиста-виртуоза Евгения Хмары. Нужно не просто хорошо спеть, но и исполнить известную композицию по-своему. И хуже всего для конкурсантов то, что свое решение судьи должны были объявить только после всех прослушиваний.

Певцы должны были доказать, что они достойны бороться за место в прямых эфирах. За это члены жюри должны отобрать 24 лучших участника.

Второй этап

Первой на сцену "Х-фактора" вышла участница Полина, которая пыталась не попадать под объективы камер. Ей на прошлой неделе отказали, но она тайком осталась ночевать на съемочной площадке, чтобы попробовать себя еще раз.

Судьи дали ей второй шанс. Полина Кьюзи спела под акомпонемент рояля песню популярной группы Imagine Dragons - "Beliver". Члены жюри поблагодарили ее и решили подумать некоторое время.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Полины Кьюзи

Следующей выступила харизматичная группа "Степ". Они исполнили песню исполнителя Остапа Бендеры "Белеет мой парус". Судьи выслушали их и попросили подождать до вечера.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Степ"

После этого выступил эксцентричный парень Антон Вельбой. Участнику на отборе попалась песня Би-2 – "Мой рок-н-ролл". Его решил успокоить известный певец Melovin. Парень спел красиво, поэтому ему осталось лишь ждать приговора судей.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

Далее на сцену вышел Георгий Колдун, который рассказал, что привык к такому ритму жизни, без сна. Он получил песню "Крылатые качели" из фильма "Приключения электроника" и очень необычно ее спел.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

Следующим выступил неординарный участник Роман Зануда, который поразил всех на кастинге. Парень оригинально исполнил песню группы "Скрябин" – "Старі фотографії", однако он забывал слова, что не понравилось судьям. Поэтому Роману сразу сказали "до свидания", он не прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Романа Зануды

После этого вышла на сцену Ася Ярмолюк. Девушка очень сильно и трогательно спела песню Софии Ротару – "Жди".

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: виступ Аси Ярмолюк

Далее спела мужественная девушка, защитница Украины Юлия Бордунова. Она получила песню The Hardkiss – "Журавли" и участнице удалось выполнить ее безупречно.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Юлии Бордуновой

После этого вышли на сцену мужчины из хора "Каменярі". Они оригинально исполнили песню Ивана Поповича – "Больше между нами разлук не будет". Судьям понравился один участник – самый молодой среди всех.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: виступ хора " Каменярі"

Читайте также: Х-фактор 10 сезон 7 выпуск: чем удивлял Виктор Павлик и как участники признавались в любви

Следующей члены жюри слушали Марину Одольскую, которая была популярной в 90-х годах. Женщина очень волшебно спела песню Виктора Павлика - "ты нравишься мне".

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Марины Одольской

Далее выступили экстравагантные ребята из группы "Romax". Они очень оригинально под собственную мелодию спели песню популярного певца Олега Винника – "Нино". Судьи были приятно удивлены, поэтому они сразу пропустили их к следующему этапу.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Romax"

После этого вышла на сцену Виктория Кондуракий. Девушке выпала песня звездной судьи Насти Каменских – "Обещаю". Участница не смогла спеть эту композицию из-за волнения, поэтому судьи отправили девушку домой.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктории Кондуракий

А участница Ирина Кульшенко оригинально спела песню Леонида Агутина – "На сиреневой луне". Поскольку девушка не выучила песню, она придумала собственные слова и просто пела от души. Судьям это понравилось, но вывод она узнает позже.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Ирины Кульшенко

Следующей вышла на сцену невероятная Элина Иващенко. Девушка получила песню певицы Mariah Carey – "Without You" и идеально ее исполнила. Члены жюри сказали, что девушка может не ждать вечера, она уже проходит дальше.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

После этого выступила няня детей Оли Поляковой – Людмила Базелюк. Участница искренне спела известную всем песню "Ой, смереко". Ей сказали ждать приговора до вечера.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: виступ Людмилы Базелюк

Читайте также: Х-фактор 10 сезон 8 выпуск: кому удалось удивить судей на последнем кастинге

Далее спел неординарный конкурсант Артем Завелин. Парень эмоционально и очень круто исполнил песню певца Monatika – "Сильно". Участник понравился Насте Каменских и она пообещала за него бороться до оглашения результатов.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Артема Завелина

Следующей выступила спокойная и необычная девушка Анастасия Маркив. Она получила украинскую народную песню "Цвіте терен" и спела ее очень искренне и незабываемо.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Анастасии Маркив

После этого на сцену вышел Богдан Травинский. Он очень свободно, без страха, и волшебно исполнил песню известной группы The Beatles – "Let It Be". Судьи заявили, что выступление было классным.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Богдана Травинского

Далее выступила красивая, но дерзкая девушка Аэлита-Виктория Аверман. Участница эмоционально спела песню певицы Adele – "Someone Like You".

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: виступление Виктории Аверман

Им двум – Богдану Травинскому и Аэлите-Виктории Аверман судьи предложили объединиться, чтобы продолжить участие в проекте.

Все участники выступили. Члены жюри посовещались и выбрали 25 лучших певцов. Тогда они разделили всех конкурсантов в два автобуса и один из них отправили домой, а другой – к следующему этапу.

Х-фактор 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: кто попал в шоу

Что такое Х-фактор?

Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".