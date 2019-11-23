Х-фактор 10 сезон 11 выпуск: как судьи выбирали самых талантливых на последнем этапе отбора

Продолжается 10 сезон популярного певческого проекта "Х-фактор", звездные судьи уже нашли самых талантливых участников и участниц со всей Украины. В 11 выпуске шоу прошел последний, третий, день тренировочного лагеря, где судьи отобрали лучших из лучших. Кому удалось очаровать судей и попасть на прямые эфиры – смотрите в материале LifeStyle24.

Во время шоу "Х-Фактор" в субботу, 23 ноября, участники продолжали попытки убедить судей в своем певческом таланте и пленить их сердца своими голосами.

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Из всех участников каждый из членов жюри должен был выбрать по 3 участника, которые будут соревноваться в соответствующих категориях. Достойного участника, которого звездный судья хотел видеть в прямых эфирах шоу "Х-фактор", он сажал на стул на сцене.

Игорь Кондратюк – "Девушки"

Звездный тренер и суровый судья Игорь Кондратюк получил категорию "девушек". На этом этапе он пытался выбрать из всех присутствующих представительниц слабого пола сильнейших.

Первой на сцену вышла Мария Москвитина. Девушка эффектно спела песню, однако судьи сказали ей "до свидания", потому что не были впечатлены ее выступлением.

После этого выступила очаровательная Анастасия Маркив, которая забывала слова из-за волнения. Однако ее пение было не таким, как у выступивших ранее. Члены жюри поддержали Настю, но заметили, что у нее вышел очень сырой номер, она еще не готова. Игорь Кондратюк посадил девушку на стул.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Анастасии Маркив

Следующей вышла эпатажная девушка Екатерина Данийленко, которая исполнила песню певицы Lady Gaga, которая поразила Кондратюка. По его словам, технически Катя – №1. Он тоже посадил девушку на стул.

Далее выступила Мария Стопник, которая спела песню Бьянки – "Несчастливая любовь". Кондратюк посадил Машу на стул на сцене, таким образом давая ей шанс.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: виступление Марии Стопник

После этого вышла на сцену военная, защитница Юлия Бордунова. Девушка спела песню известной группы "Антитела" – "Вірила". Судьи отметили, что она настоящая и Кондратюк посадил ее на место Анастасии Маркив.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Юлии Бордунова

Следующей спела самая юная участница Мария Сур, которая удивила зрителей своим крутым голосом. Девушка феерично исполнила песню Ariana Grande, Nicki Minaj – "Bang Bang". Кондратюк посадил девушку на место Екатерины Данийленко.

Последней выступила невероятная Элина Иващенко. 17-летняя девушка спела песню Макса Фадеева – "Танцы на стеклах", которой заставила весь зал аплодировать стоя. Поэтому Игорь Кондратюк посадил девушку на стул вместо Марии Стопник.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

Итак, в категорию "Девушки" Игоря Кондратюка вошли Юлия Бордунова, Мария Стопник и Элина Иващенко.



Участники, прошедшие в категорию "Девушки"

Оля Полякова и категория "старше 30"

Звездная судья получила участников, которые "старше 30". Теперь ее черед выбрать из всех участников этой категории сильнейших.

Первой вышла на сцену Анна Иваница, которая понравилась членам жюри. Поэтому Оля Полякова посадила девушку на стул. Следующей выступила Полина Кьюзи, которую тоже посадили на стул, но ее выступление осталось за кадром.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Иваницы

После этого на сцену вышла няня Поляковой Людмила Базилюк, которая спела трогательную украинскую песню "Ніби вчора, рідна мамо". Зрители кричали "молодец" и аплодировали стоя, а Полякова посадила участницу тоже на стул.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Людмилы Базилюк

Следующим вышел на сцену Игорь Грохоцкий, который поразил зрителей и "зажег" зал своей драйвовой песней. Полякова посадила парня на место Полины Кьюзи.

Далее выступила неординарная девушка Арина Гужва, которая была решительно настроена. Девушка очень эффектно исполнила зажигательную песню, которой поразила зрителей, однако судья отправила девушку домой. Потом вышла на сцену Марина, которую тоже не взяли в шоу.

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Затем выступил Георгий Колдун, который очень нравится зрителям, потому что является известным телеведущим. Участник красиво спел песню, которая понравилась зрителям. Наставница "старше 30" сказала Георгию занять место вместо Игоря Грохоцкого.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

Последней вышла на сцену милая и застенчивая девушка Ирина Кульшенко, которая зажигательно исполнила песню в своем стиле – "Маменькин сыночек". Но Оля Полякова отпривила девушку домой.

Итак, в категорию "старше 30" Оли Поляковой проходят такие участники – Георгий Колдун, Людмила Базилюк и Анна Иваница.



Участники, прошедшие в категорию "Старше 30"

Настя Каменских – "Парни"

Красивая судья Настя Каменских в шоу "Х-фактор" стала наставницей категории "Парни". Ей тоже было нелегко выбирать трех лучших из всех представителей мужского пола.

Первым вышел на сцену участник Юрий Каналош, которого запомнили судьи и зрители, ведь он участвовал в первом сезоне "Х-фактора". Парень эффектно выступил, поэтому Каменских посадила участника на стул.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Юрия Каналоша

После этого попытался попасть в прямые эфиры Иван Филипенко. Относительно его участия в шоу судьи долго спорили. Парень очень необычно спел песню группы "Ария" – "Улица роз", однако судья даже не посадила Ивана на стул. Следующим вышел студент Александр, его выступление осталось за кадром, однако на стул его все же посадили.

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Затем выступил тихий и милый участник Денис Мельник с песней Макса Фадеева – "Орлы и Вороны". Парень спел красиво и хоть Каменских сказала, что он холодный, но Денис все же смог занять место на стуле.

Далее вышел на сцену Артем Забелин. Участник трогательно спел романтическую песню Арсена Мирзояна – "Ночь". Каменских сказала, что Артем ее не разочаровал выступлением и посадила его на место Александра.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Артема Забелина

Следующим выступал обаятельный парень Антон Гвоздик, который спел песню Монатика – "Лови ритм", однако он не смог удивить членов жюри. Но Настя Каменских все же посадила его вместо Дениса Мельника.

Последним выступил интересный участник Антон Вельбой, который зажег песней Леонида Агутина – "Парень чернокожий". Поэтому Каменских сделала ответственный шаг и выбрала Антона Вельбоя, взамен попрощалась с Гвоздиком.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

Следовательно, категория "Парни" во главе с Настей Каменских набрала таких участников: Антона Вельбоя, Артема Забелина и Юрия Каналоша.



Участники категории "Парни", которые прошли в прямые эфиры

Андрей Данилко

Звездный судья Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы" в "Х-факторе" 10 сезон, решил не продолжать участие в шоу и попрощался с участниками и коллегами.

Увидим ли мы Андрея Михайловича в прямых эфирах проекта, или же в судейской четверке "Х-фактора" появится новый тренер – пока не известно. А судьба участников из категории "Группы" будет выбрана на следующей неделе в прямых эфирах.

Х-фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: неожиданное решение Андрея Данилко

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".