Х-фактор 10 сезон 12 выпуск: кто покинул шоу на первом прямом эфире

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Х-фактор / detector.media/

В 12 выпуске десятого сезона "Х-фактора", который вышел 30 ноября 2019 года на телеканале СТБ, шоу покинули сразу 4 участника.

В 12 выпуске шоу "Х-фактор" сразу четверо участников покинули шоу. Такое произошло впервые за всю историю проекта.

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В 10 сезоне по результатам зрительского голосования, которое открылось после выступления всех участников, в номинацию попали по 2 участника из каждой из категорий, а это "Девчата", "Старше 30", "Парни" и "Группы".

Благодаря зрительским голосам на следующему прямой эфир попали: Элина Иващенко, "Romax", Георгий Колдун, Антон Вельбой.

Андрей Данилко оставил в шоу "Х-фактор" "Furman trash polka band", а покидает 10 сезон "Чудові".

Игорь Кондратюк выбрал участницу Марию Стопник, а покинула "Х-фактор" Юлия Бордунова.

Настя Каменских решила оставить Артема Забелина, а покинул 10 сезон Юрий Каналош.

Оля Полякова выбрала Анну Иваницу, а покинула "Х-фактор" Людмила Базелюк. Однако Оля Полякова сразу предложила подписать с ней контракт.

Х-Фактор
Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 

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Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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