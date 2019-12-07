Х-фактор 10 сезон 13 выпуск: какие участники покинули шоу во втором прямом эфире

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Х-фактор / tv.ua

После 13 выпуска десятого сезона "Х-фактора", вышедший на телеканале СТБ 7 декабря 2019 года, шоу покинули "Furman trash polka band" и Артем Забелин.

В 13 выпуске шоу "Х-фактор" 10 сезон двое участников не смогли попасть в следующий прямой эфир и покинули шоу.

Интересно: Х-фактор 10 сезон 13 выпуск: чем поражали участники во втором прямом эфире

В 10 сезоне по результатам зрительского голосования, которое открылось после выступления всех участников, в следующий прямой эфир попали: Элина Иващенко, Георгий Колдун, Антон Вельбой, Мария Стопник, Анна Иваница.

По правилам, тот, кто получил наименьшее количество голосов, навсегда покидает 10 сезон "Х-фактора" без права спеть песню за жизнь. Этим участником стал – "Furman trash polka band".

Смотрите результаты голосования:

За право остаться в проекте соревновались: группа "Romax" и Артем Забелин.

Первым завоевывать свое место в следующем прямом эфире вышел подопечный Насти Каменских Артем Забелин с песней Lil Nas X "Old Town Road".

Х-фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня за жизнь Артема Забелина

Следующим выступила группа "Romax", исполнившая песню "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра". Их наставником является Андрей Данилко.

Х-фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня за життя пруппа " Romax"

Настя Каменских отдала свой голос за участника – Артема Забелина.

Андрей Данилко проголосовал за свою группу "Romax".

Оля Полякова отдала свой голос группе "Romax".

Игорь Кондратюк решил проголосовать за "Romax".

Что такое Х-фактор?
Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle
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