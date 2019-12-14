Х-фактор 10 сезон 14 выпуск: кто из участников покинул шоу в шаге от финала
14 выпуск шоу "Х-фактор" завершился очередными номинациями. Так, четырнадцатый эфир десятого сезона певческого проекта, вышедшего на телеканале СТБ 14 декабря 2019 года, покинули участники из категорий "Старше 30" – Анна Иваница и группа ROMAX.
В 14 выпуске шоу "Х-фактор" 10 сезон талантливые участники спели по две песни: одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по мнению наставника, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.
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В этом выпуске в 10 сезоне по результатам зрительского голосования, которое открылось после выступления всех участников, в следующий прямой эфир попали Георгий Колдун, Антон Вельбой, Элина Иващенко.
По правилам, тот, кто получил наименьшее количество голосов, навсегда покидает 10 сезон шоу "Х-фактора" без права спеть песню за жизнь. К сожалению, этим участником стала девушка из категории "Старше 30" Оли Поляковой – Анна Иваница.
Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования
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За право остаться в проекте соревновались: группа "Romax" и Мария Стопник.
Первой бороться за свое место в следующем прямом эфире вышла подопечная Игоря Кондратюка Мария Стопник. Девушка искренне спела "песню за жизнь", которой пыталась показать свой внутренний мир.
Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: песня за жизнь Марии Стопник
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Следующими выступили участники категории Андрея Данилко – группа "Romax" с песней "Ти признайся мені", которой заставили танцевать весь зал.
Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: песня за жизнь группы ROMAX
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Судьи начали голосовать за участника, который должен остаться в шоу "Х-фактор". Так,
- Настя Каменских отдала свой голос за участницу Марию Стопник.
- Андрей Данилко проголосовал за свою группу ROMAX.
- Оля Полякова отдала свой голос за Марию Стопник.
- Игорь Кондратюк решил проголосовать за свою участницу Марию Стопник.
Так, шоу в шаге от финала покинули ребята из группы ROMAX (категория Андрея Данилко).
Что такое Х-фактор?
Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".