X-фактор 10 сезон: дата выхода выпуска песенного шоу

1 выпуск популярного вокального шоу Х-фактор состоится в субботу, 14 сентября, в 19:00 часов. В 2019 году песенное шоу станет юбилейным, а организаторы уже сообщили о том, кто займет судейские кресла.

В шоу Х-фактор 10 сезон за судейское кресло снова сядет певица Настя Каменских, к ней присоединится Андрей Данилко, а также Оля Полякова и популярный итальянский певец Алессандро Сафина. Ведущей шоу стала актриса Даша Трегубова.

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На шоу будет всего 8 эпизодов о кастинге, 3 эпизода из тренировочного лагеря и 5 прямых эфиров. Известно, что телезрителей ждет незабываемые выступления от именитых звезд украинского шоу-бизнеса. На празднование дня рождения шоу X-фактор приедут ONUKA и The Maneken, Сергей Бабкин, Олег Винник, Дмитрий Шуров, MELOVIN, Наталья Могилевская и другие.

Что касается судей, то появление Насти Каменских в шоу не является дебютным. Певица уже участвовала в вокальном проекте в 2018 году. Андрей Данилко принимает участие в съемках вокального проекта с 2016 года, поэтому его участие было прогнозируемым. Одна из самых эпатажных артисток украинского шоу-бизнеса Оля Полякова впервые приобщилась к судейству, поэтому будет делиться своими знаниями с участниками шоу.

Итальянский певец Алессандро Сафина завоевал украинскую награду во время выступления на "Человек года-2010", где ему вручили статуэтку в номинации Solo Star. Поэтому его судейство окажет большое влияние на шоу и, в частности, на участников, так как его наставничество вполне может привести любителей к победе.

О чем шоу Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, которое уже 10 год подряд выходит на украинском телевидении. Основной его задачей является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Отбор на шоу происходит на основе публичных прослушиваний.