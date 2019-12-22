Х-фактор 10 сезон: кто попал в суперфинал

Грандиозное песенное шоу "Х-фактор" 10 сезон, которое известно на всю Украину, движется в суперфинал. Во время пятого прямого эфира шоу "Х-фактор" 21 декабря судьи и зрители определили двойку суперфиналистов этого сезона – Элина Иващенко и Георгий Колдун

В шоу "Х-Фактор" 10 сезон судьями проекта стали: известная певица Настя Каменских (категория "Парни"), продюсер Игорь Кондратюк (категория "Девушки"), эпатажная артистка Оля Полякова (категория "Старше 30-ти") и популярный в образе Верки Сердючки Андрей Данилко (категория "Группы"). Именно они вместе со зрителями выбрали лучших из лучших, которые будут бороться за победу в популярном шоу.

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В суперфинал 10 сезона проекта "Х-фактор" попала Элина Иващенко из категории "Девушки" Игоря Кондратюка и участник категории "Старше 30-ти" Оли Поляковой – Георгий Колдун.

Элина Иващенко



Элина Иващенко

Возраст: 17 лет

Откуда: Бровары

Знак зодиака: Козерог

Образование: Студентка КИМ им Р. М. Глиера

О себе: Пою, преподаю вокал в Pavlik famiglia kid's pr, радиоведущая.

Зачем пришли на "Х-фактор": "Х-фактор" для меня – это крайняя ступень перед взлетом в свободное плавание. Победа мне очень важна, ведь музыка – это смысл жизни!

Мечта: В будущем спеть вместе с Бейонсе.

Кумир: Бейонсе.

Любимые исполнители: «Te molla», «Ice3peak», «Djara», «Каспийский груз», «Мияги и Эндшпиль».

Георгий Колдун



Георгий Колдун

Возраст: 42 лет

Откуда: Минск

Знак зодиака: Стрелец

Образование: Высшее, географический факультет

О себе: Хороший, умный, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете сил!

Зачем пришли на "Х-фактор": Получить порцию адреналина от здоровой творческой конкуренции и популяризировать себя как исполнителя.

Мечта: Чтобы все были счастливы и никто не уходил обиженным.

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Кумир: В различных отраслях – разные. В юморе – Жванецкий, в вокале, например, Дэвид Ковердейл, в мужском типаже – Джордж Клуни.

Любимые песни: Их много, от Beatles до Aerosmith, от Roxette до Whitesnake, от Adele до Onerepublic.

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".