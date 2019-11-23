Х-фактор 10 сезон: категории судей и список участников, попавших в прямые эфиры

Музыкальное талант-шоу" Х-фактор " 10 сезон завершило поиски лучших голосов страны на кастингах. За три дня в тренировочном лагере участники со всех сил пытались доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездных судей. Кому удалось это сделать и как судьи определили свои категории – читайте в материале LifeStyle24.

Судейская четверка, которая оценивала участников, – известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко, отобрали лучших участников в тренировочном лагере шоу.

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Члены жюри оставили в проекте лишь 12 участников, которые через неделю будут выступать в первом прямом эфире. Каждый из членов жюри должен был выбрать трех участников, которые будут соревноваться в соответствующих категориях. Итак, кого из участников выбрал в свою категорию каждый из судей:

Игорь Кондратюк – "Девушки"

Звездный и суровый судья Игорь Кондратюк получил категорию "девушек". В эту группу участников вошли защитница Украины на Донбассе Юлия Бордунова, красивая и талантливая Мария Стопник и 17-летняя невероятная Элина Иващенко.



Участники, прошедшие в категорию "Девушки"

Оля Полякова – "Старше 30"

Эпатажная судья Оля Полякова получила участников, которые "старше 30". Она прослушала всех участников и выбрала тройку лидеров. Так, в эту категорию прошли такие участники: Георгий Колдун, Людмила Базилюк и Анна Иваница.



Участники, прошедшие в категорию "Старше 30"

Настя Каменских – "Парни"

Красивая судья Настя Каменских в шоу "Х-фактор" стала наставницей категории "Парни". Ей было нелегко выбирать троих лучших, но она все же это сделала и на шоу в ее группе прошли такие участники: Юрий Каналош, Артем Забелин и Антон Вельбой.



Участники категории "Парни", которые прошли в прямые эфиры

Андрей Данилко

Звездный судья Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы" в "Х-факторе" 10 сезон, решил не продолжать участие в шоу и попрощался с участниками и коллегами.

Увидим ли мы Андрея Михайловича в прямых эфирах проекта, или же в судейской четверке "Х-фактора" появится новый тренер – пока неизвестно. А судьба участников из категории "Группы" будет выбрана на следующей неделе в прямых эфирах.

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Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".