Х-фактор 10 сезон 14 выпуск: какими выступлениями участники зажигали на третьем прямом эфире

В субботу, 14 декабря, прошел третий прямой эфир уникального певческого шоу "Х-фактор", где талантливые участники доказывали судьям и зрителям, что они достойны победы в музыкальном проекте. Чем участники поражали не этой неделе – смотрите в материале LifeStyle24.

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских (категория "Парни"), продюсер Игорь Кондратюк (категория "Девушки"), эпатажная артистка Оля Полякова (Категория "Старше 30") и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко (категория "Коллективы").

За зрительские симпатии продолжают бороться Элина Иващенко, Георгий Колдун, Антон Вельбой, Маша Стопник, Анна Иваница и группа ROMAX. Шестеро участников "Х-фактора" в третьем прямом эфире споют по две песни: одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Сначала участники вместе с ведущей шоу Дарьей Трегубовой красиво начали этот выпуск проекта – они спели песню "Million dreams" из фильма "The Greatest Showman", которая вызвала безумное восхищение у зрителей.

После этого на сцену вышел Антон Вельбой, представляющий категорию "Парни" Насти Каменских. Участник устроил интересное постановление, во время которого незабываемо выполнил всем известную песню "Уно моменто" из фильма "Формула любви".

Судьи сказали, что Антон очень "вжился в роль" и был крутым на сцене, он удивил даже Олю Полякову, которая в прошлом эфире его раскритиковала.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

Следующей выступила красивая Мария Стопник из категории "Девушки" Игоря Кондратюка. Девушка поразила очень волшебным выступлением, ведь она сыграла "звездную гостью" на сцене "Х-фактора".

Участница исполнила песню ABBA – "Mamma mia", которой заполонила сердца зрителей. Члены жюри отметили, что выступление было хорошим и интересным, но им не хватило жару.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Стопник

Далее на сцену вышла харизматичная группа ROMAX. Ребята невероятно исполнили песню Скрябина "Мовчати", которой добавили очарования в шоу "Х-фактор".

Зрители аплодировали стоя и кричали им "молодцы", а судьи сказали, что группа выступила атмосферно и в них пробежали мурашки по коже.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление группы ROMAX

Четвертой спела милая девушка Анна Иваница из категории "Старше 30" Оли Поляковой, которая в этом выпуске бла феерической. Она исполнила песню "Помоги мне" из фильма "Бриллиантовая рука", которую все зрители смотрели с восхищением.

Члены жюри отметили, что она выступила очень круто, а Анна зажгла весь зал на шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Иваницы

После этого выступила элегантная Элина Иващенко из категории "Девушки". Участница шоу трогательно спела песню "I Will Always Love You", которая стала саундтреком к фильму "Лучший бордель в Техасе".

Ее выступление очень поразило зрителей и судей. Поэтому члены жюри отметили, что девушка выступила профессионально и невероятно.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

Шестым на сцену "Х-фактора" вышел мужественный Георгий Колдун из категории "Старше 30". Мужчина очень искренне и драйвово исполнил песню группы Queen – "Do not Stop Me Now", которой очаровал зрителей.

Члены жюри ответили, что выступление у него вышло невероятным, а Георгий имеет прекрасный тембр и ему удалось поразить всех.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

После этого участники спели песни, которые, по мнению их наставников, помогут талантливым певцам пройти в финал.

Так, на сцену вышла красивая Мария Стопник из категории "Девушки". Участница просто невероятно спела песню группы The Hardkiss – "Коханці", которой "дала драйва".

Судьи рассказали, что девушка очень талантливая и имеет крутой голос, однако она закрыта. Каменских добавила, что Мария еще не раскрыла свой "Х-фактор", но это уже пора сделать.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Марии Стопник

Следующей спела интересная группа ROMAX, которая решила удивить всех присутствующих своим выступлением. Ребята оригинально исполнили песню "Буду-вуду" группы "Антитела", которая зажгла зал.

Членам жюри понравилось такое исполнение группы и они заверили, что ребята умеют "кайфануть" и поразить всех.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: второе выступление группы ROMAX

После этого на сцену вышла участница из категории Оли Поляковой Анна Иваница. Девушка искренне и весело исполнила песню певицы Софии Ротару – "Одна калина".

Судьи отметили, что ее выступление "попало в сердца" всех украинцев, а Анна показала себя с другой стороны, не такой, как была в предыдущих выступлениях.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Анны Иваницы

Далее выступила очаровательная девушка Элина Иващенко из категории "Девушки". Девушка искренне и эмоционально исполнила песню "Выше облаков" певицы Тины Кароль.

Члены жюри отметили, что участница действительно выступила невероятно и ей стоит дойти до финала шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Элины Иващенко

После этого поражать и восхищать зрителей вышел зажигательный парень Антон Вельбой с категории Насти Каменских. Заметим, что участника в течение этой недели готовил судья-конкурент Андрей Данилко.

На сцене "Х-фактора" парень очень эффектно спел песню Ивана Дорна – "Ненавижу", которой заполонил всех в зале. Судьи сказали, что парень развился в вокале и теперь поет лучше.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Антона Вельбоя

Последним выступил участник Оли Поляковой Георгий Колдун. Мужчина удивил весь зал лирической песней "All of me" Джона Ледженда. Интересно, что он пел в аккомпанемент пианино, на котором сыграла его наставница Полякова.

Члены жюри заверили, что эта песня ему прекрасно подошла, а сам Георгий был непревзойденным на сцене.

Х-фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Георгия Колдуна

Что такое Х-фактор?

Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".