В субботу, 1 декабря, прошел второй прямой эфир 14 выпуска уникального певческого шоу "Х-фактор" 9 сезон. Уже 11 самых талантливых участников ведут борьбу за главный приз – миллион гривен, который пойдет на раскрутку артиста: запись песни, клипы и ротацию на радио. Поэтому шоу обещает быть зрелищным, а борьба – ожесточенной.

Шоу "Х-Фактор" 9 сезон должен быть очень интересным. По требованию судей, тема первого эфира – песни 90-х. Всю неделю артисты сезона готовили постановки под руководством режиссера Юрия Пристаецкого, чтобы покорить зрителей и членов жюри.

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Судейская четверка, которая оценивала участников, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко уже разделили участников на категории. Члены жюри оценивали выступление каждого участника шоу.

К сожалению, в 14 выпуске не присутствовала на начале второго прямого эфира тренер категории "Команды" Настя Каменских, певица приняла участие в церемонии награждения M1 Music Awards.

Первым на сцену вышел участник из категории "Парни" Андрея Данилко – Дмитрий Волканов. Парень исполнил популярную песню группы "Иванушки International" – "Тополиный пух". Судьи отметили его выступление положительно и сказали, что песня вызвала у них ностальгию.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

Следующей выступила участница из команды Олега Винника – PALINA. Милая девушка невероятно исполнила песню Земфиры – "Аривидерчи". Дмитрий Шуров отметил, что творчество Земфиры очень трогательное, но Полине не хватило сильных эмоций для этой песни. Однако ее звездный тренер сказал, что это было замечательное выступление.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление PALINA

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Далее вышли на сцепу замечательные ребята из группы "Duke Time". Они оригинально спели песню Егора Крида – "Самба белого мотылька". Винник и Шуров отметили, что выступление было крутым и профессиональным, а Данилко ответил, что группа кардинально изменилась с предыдущего выпуска.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "DUKE TIME"

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Четвертым выступил невероятный Иван Ищенко из категории "Парни" Андрея Данилко. Парень харизматично спел песню George Michael – "І'м Never Gonna Dance Again". Шуров сказал, что его переполняли эмоции от выступления Ивана, а Данилко заверил, что само исполнение было очень органичным.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Ищенко

После этого на сцену вышла участница категории Дмитрия Шурова "Старше 30" – Ольга Цепкало, которая была на грани выбывания в прошлом эфире. Девушка исполнила песню "Vaya Con Dios" – "Nah neh nah". Члены жюри отметили, что выступление было зажигательным.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Цепкало

Далее на сцену вышла группа тренера Насти Каменской "Jazzforacat". Ребята эмоционально спели песню группы "Би-2" – "Полковнику никто не пишет". Винник отметил их профессионализм, но сказал, что ему не хватило вокала от группы, а Шуров прокомментировал, что выступление было фантастическим.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Jazzforacat"

Седьмой вышла на сцену крутая группа "ZBSband". Искренние ребята спели песню группы "Руки Вверх" – "Он тебя целует". Судьи заявили, что это был невероятный и классный номер. А их тренер Настя Каменских подтвердила, что они особенные.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "ZBSband"

Следующей вышла на сцену зажигательная девушка из команды Олега Винника – Ольга Жмурина. Очаровательная девушка исполнила энергичную песню La Bouche – "Be My Lover". Именно сегодня у Ольги День рождения. Поэтому все участники вышли на сцепу, чтобы ее поздравить, а члены жюри спели девушке "Happy birthday". Что касается выступления, то судьи сказали ей много приятных слов.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной (видео загрузится позже)

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Далее выступил участник из категории "Старше 30" Дмитрия Шурова – Марк Савин. Мужчина трогательно спел песню Леонида Агутина – "Февраль". Судьи ответили, что выступление Марка было очень теплым и настоящим, а его искренние эмоции покорили их.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина (видео загрузится позже)

Десятой на сцену вышла милая Маргарита Двойненко из категории Олега Винника, которая накануне попала в ужасную аварию. Девушка спела веселую песню Софии Ротару – "Ночной мотилек". Члены жюри рассказали, что выступление было отличным.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Маргариты Двойненко (видео загрузится позже)

Последним на сцену вышел мужественный участник наставника Андрея Данилко – Петр Гарасимов. Парень невероятно исполнил лирическую песню Андрея Миколайчука – "Піду втоплюся". Настя Каменских и Олег Винник подтанцовывали и сказали, что выступление было очень веселым и крутым.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Гарасимова (видео загрузится позже)

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".