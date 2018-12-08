Х-фактор 2018 - 9 сезон 08.12.2018 - 15 выпуск смотреть онлайн

8 декабря на телеканале СТБ вышел третий прямой эфир невероятного певческого шоу "Х-фактор" 9 сезон. Осталось лишь 8 талантливых участников, которые продолжают бороться за главный приз – миллион гривен, который пойдет на раскрутку артиста: запись песни, клипы и ротацию на радио. Чем поразили на этот раз участники – смотрите ниже.

Шоу "Х-Фактор" 9 сезон должен быть очень зрелищным. По требованию судей, третий эфир пройдет в тематике оркестрового вечера, то есть талантливые участники будут выступать под аккомпанемент киевского симфонического оркестра.

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 14 выпуск: шоу покинули сразу три участника на втором прямом эфире

Судейская четверка, которая оценивала участников – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко уже разделили участников на категории, поэтому справедливо оценивали выступление каждого участника шоу.

Первым на сцену вышел участник из категории "Парни" Андрея Данилко – Иван Ищенко. Милый парень спел энергичную песню Фаррелла Уильямса – "Happy", которой зажег зал. Судьям очень понравилось его невероятное выступление.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Ищенко

Следующей выступила красивая девушка – Ольга Жмурина, тренером которой является Олег Винник. Участница эмоционально исполнила песню группы "Город 312" – "Останусь". Члены жюри отметили, что от выступления Ольги в них по коже пробежали мурашки, ведь она спела очень искренне и нежно.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 13 выпуск: чем поразили участники на первом прямом эфире в 13 выпуске

После этого на сцену вышел участник из категории "Парни" Андрея Данилко – Петр Герасимов. Парень удивил судей грузинской песней Вахтанга Кикабидзе – "Чито-Грито". Настя Каменских сказала, что Петр имеет невероятный голос, а Олег Винник ответил, что выступление было очень сдержанным, но красивым.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Герасимова

Четвертым выступил самый молодой участник Дмитрий Волканов, что входит в категорию "Парни" Андрея Данилко. Харизматичный парень спел энергичную песню Robertino Loretti – "Jamaica". Члены жюри прокомментировали, что Дмитрий каждый эфир разный, артистический и всегда его выступления замечательные.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

Следующей вышла на сцену подопечная Олега Винника – невероятная Palina. Девушка оригинально исполнила песню певицы Елки – "Около тебя". Члены жюри отметили, что выступление участницы было на высоте.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Palina

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 11 выпуск: какие неожиданные испытания ждали участников в тренировочном лагере

После этого выступила группа Насти Каменских – "ZBSband". К участникам на репетицию пришел музыкальный продюсер шоу Вадим Лисица и помог им подготовить впечатляющий номер. Ребята волшебно спели песню группы "Баста" – "Crazy Mother Fucking Love". Судьи были очарованы их выступлением и сказали, что группа стала действительно крутой.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "ZBSband"

Седьмыми вышли на оригинальные ребята из группы "Duke Time", тренера – Насти Каменских. Группа трогательно спела песню легендарной группы "Queen" – "Galileo Galileo". Судьи положительно оценили их номер, а Каменских сказала, что выступление группы было просто безупречным.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Duke Time"

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 13 выпуск: участники покинули шоу на первом прямом эфире

Последним на сцену вышел артист из категории "Старше за 30" Дмитрия Шурова – Марк Савин. Участник растрогал песней Макса Фадеева – "Танцы на стеклах". Члены жюри отметили, что выступление было довольно сильным, а Марк спел по-настоящему искренне и очень круто.

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".