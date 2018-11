Украинское шоу "Х-фактор" 9 сезон уже завершило поиски уникальных голосов страны. 10 ноября на 11 выпуске "Х-фактора" состоялся первый день тренировочного лагеря, что заставит участников, которые получили "да" на кастингах, действовать на пределе своих возможностей, чтобы доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездный судей.

Во время шоу "Х-Фактор" 9 сезон на сценах появлялись участники, которые всеми силами пытались удивить судей и покорить их своими голосами. Некоторые участники, по мнению судей, не имели хороших вокальных данных для участия в проекте. Другие, наоборот, заставили жюри восторженно наблюдать за выступлением и слушать волшебные голоса.

Судейская четверка, которая оценивала участников, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко, теперь будут отбирать "лучших из лучших" в тренировочном лагере шоу.

Свои заветные "да" получили 250 певцов на кастингах 9 сезона шоу "Х-фактора", однако половина из них сегодня отправится домой. Ведь до прямых эфиров дойдет вообще лишь 12 участников.

Первый конкурс, который предстоит пройти участникам "Х-фактора", называется "30 секунд". Именно за полминуты исполнители должны спеть отрывок из песни, в котором показать себя с лучшей стороны. На подготовку им дали всего 15 минут, поэтому охваченные паникой участники быстро начали готовиться. На сцену выходили по 5 участников, каждый по очереди выполнял какую-то песню. Один за другим судьи выявляли самых слабых и прощались с ними.

Х-фактор 9 сезон 11 выпуск смотреть онлайн

Для второго этапа всех участников, после первого конкурса, поставили по два. На этом этапе началась битва, после которой каждый второй певец должен покинуть проект. Кроме того, участники сами выбирали песни своим соперникам, поэтому это было адское испытание для всех участников.



Участники готовятся к вокальному противостоянию

Через 6 часов измученные и нервные участники уже теряли все надежды, однако были готовы на все, чтобы уничтожить своих соперников на сцене.

Первыми в противостоянии вышли на сцену EL Кравчук, который исполнил песню Sia – "Unstoppable", и его соперник – Юрий Васильцев, который спел песню группы "Eagles" – "Hotel California".

Х-фактор 9 сезон 11 выпуск: противостояние EL Кравчука и Юрия Васильцева

Коллектив "Пасть Крокодила" хотели по-авторски исполнить известную песню Светланы Лободы "Твої очі", однако они не смогли этого сделать, потому что не собрались. Их же соперница Полина Полонейчик захватила судей песней и прошла дальше.

Далее участница Ольга Цепкало исполнила песню LP – "Lost on you", а ее конкурент Алексей Дерибас спел Ed Sheeran – "Shape Of You".

После этого группа "ZBSband" неожиданно спела песню "5'nizza" – "Нева".

Х-фактор 9 сезон 11 выпуск: выступление группы "ZBSband"

Следующими были Наталья Шевченко (Абие), которая спела песню Кристины Соловий "Тримай", и ее соперник Иван Ищенко, который исполнил песню группы "Пятница" – "Я солдат".

Х-фактор 9 сезон 11 выпуск: противостояние Ивана Ищенко и Натальи Шевченко

Следующими выступили в конкурсе певцы-соперники Марк Савин и Маргарита Двойненко. Девушка исполнила песню Тины Кароль "Нарисую тебе звезды", а парень спел песню "Sorry Seems to Be".

Группа "Мотор'рола" оригинально спела песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", а ее соперник – группа "Фиолет" исполнила песню диско-группы "Modern Talking" – "Cheri, Cheri Lady".

Х-фактор 9 сезон 11 выпуск: противостояние групп "Мотор'рола" и "Фиолет"

После этого выступила еще одна пара соперников – француз Поль Манондиз и Ольга Гокова. Мужчина должен был исполнить песню "Постой, паравоз", однако поменялся с другим участником и спел песню Bryan Adams – "Everything I Do". Его конкурентка исполнила песню Тины Кароль – "Ніжно".

Следующие соперники: группа "Square Universe" и группа "Cherry Mary". Первые оригинально исполнили песню – "Если у вас нету тети", однако в проект взяли только солистку. После них выступил Петр Герасимов, которому не досталась пара. Парень спел песню "Смуглянка".

100 участников боролись за свои мечту. Решение судей должно быть единодушным, поэтому они начали сомневаться.

Судьи поделили всех участников в разные автобусы и один из них отправься домой. Члены жюри объявили имена 28 счастливчиков, которые продолжат борьбу за победу. Теперь обрадованные участники за ночь должны подготовиться к следующему этапу в тренировочном лагере. Смотрите уже в следующую субботу.

Х-фактор 9 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: полный выпуск батлов тренировочного лагеря

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".