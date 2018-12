Х-фактор 2018 - 9 сезон 15.12.2018 - 16 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 15 декабря, на телеканале СТБ вышел четвертый прямой эфир 9 сезона уникального певческого шоу "Х-фактор". Осталось только 6 талантливых участников, Которые продолжают бороться за главный приз – миллион гривен, который пойдет на раскрутку артиста: запись песни, клипы и ротации на радио. Чем удивили участники на этот раз – смотрите ниже.

Шоу "Х-Фактор" 9 сезон должно быть чрезвычайно зрелищным. Зрителей ждут невероятные выступления талантливых участников, которые смогут поразить вас своими голосами.

Судейская четверка, которая оценивала участников, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко уже разделили участников на категории, поэтому справедливо оценивали выступление каждого участника шоу.

Первым на сцену вышла харизматичная группа "Duke Time" тренера Насти Каменских с громким хитом "Цвет настроения синий". Отметим, по условиям этого эфира композицию им выбрал тренер конкурентов Андрей Данилко. Ребята не только оригинально исполнили композицию, но и сумели изрядно зажечь публику и задать тон всего вечера. Это признали и судьи, отметив, что хотя настроение у них и не "синее", но вполне бодрое.

После выступления группы Андрей Данилко связался по скайпу с исполнителем оригинала Филиппом Киркоровым. Тот похвалил солиста "Duke Time" и пообещал судьям подарить при оказии розовых поросят.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление "Duke Time"

Следующим на сцену вышел представитель категории "Парни" тренера Андрея Данилко – юный Дмитрий Волканов.

Он исполнил песню, которую выбрала для него сама Настя Каменских. Очень нежное и чуткое пение Дмитрия окрасило новыми яркими красками "Білу голубку" Олега Винника. К слову, сам Винник отметил, что песня слишком взрослая для Дмитрия Волканова, ведь в голосе певца чувствовалось сильное волнение.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

После этого на сцену вышла вторая группа тренера Насти Каменских "ZBSband".

Выбирать для него песню должен был Андрей Данилко, но, по его же словам, он не хотел создавать неудобств и спрашивал у исполнителей, чтобы те хотели спеть. "ZBSband "очень хотел спеть свою песню, и Данилко согласился. Мол, именно это позволит группы максимально ярко показать свой талант. Скажем откровенно – им это вполне удалось!

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление "ZBSband"

Четвертой выступать пригласили подопечную Олега Винника "огненную" Ольгу Жмурину. Накануне прямого эфира девушка заболела, но это ей не помешало сильно и проникновенно исполнить легендарный хит No Doubt "Do not speak". Оля доказала, что она – настоящий боец, но ее выступление раскритиковали. Андрей Данилко откровенно признался, что ему не понравилось исполнение, а также постановка не спасла ситуацию. А Настя Каменских сказала, что в пении Ольги не хватало чувственности.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной

Следующим исполнил песню воспитанник Андрея Данилко Пётр Гарасымив, которого уже успели обвинить в наличии "звездной болезни". Даже на репетиции Петру удалось огорчить тренера, не выучив слова песни. Собственно, на сцене "А липи цвітуть" Лилии Сандулесы подопечный Данилко спел не слишком удачно. И хоть он пытался "подкупить" судей, наливая им "чай из собственного сада" – вердикты профессионалов были единодушны: постановка затмила вокал.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Гарасымива

Последним в первой половине выпуска стало выступление подопечного Дмитрия Шурова из категории "Старшие 30" Марка Савина, который спел композицию "Квіти у волоссі" группы "Бумбокс". Андрей Данилко после окончания выступления отметил, что Марк не меняется: из эфира в эфир в него одинаковый настрой на сцене. Хотя имеет все возможности "быть разным". Олег Винник также не высказал удовлетворения исполнением Савина и выразил надежду, что вторая песня Марка раскроет его по полной. Впрочем, Дмитрий Шуров заявил, что гордится своим воспитанником.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина

Вторую часть 16 выпуска шоу Х-фактор удивительным выступлением открыл Пётр Гарасымив с песней, которую выбрала для него тренер-конкурент Настя Каменских.

Речь идет о композиции Николая Мозгового "Любов останньою ніколи не буває". Именно ее выбрала Настя для того, чтобы Пётр проявил свои истинные эмоции на сцене, а не только вокальный талант. "Молодец" – скандировала публика. "Неудачная мимика. Эгоизм. Пустой вокал" – сказали судьи. Олег Винник вообще довольно резко отметил, что не понял, для кого пел эту песню Пётр и почему он начал сам себя жалеть.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Петра Гарасымива

После этого на сцену вышла Ольга Жмурина. Красавица исполнила песню, которую выбирал для нее Дмитрий Шуров: Tito & Tarantula "After Dark". Все судьи единодушно согласились, что второй номер Оли удался значительно лучше. Девушка смогла показать не только сексуальность, но и не перейти границу пошлости. К вокалу же – никаких претензий.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Ольги Жмуриной

А следующим выступил коллектив "Duke Time" из категории "Группы". Ребята исполнили песню Валерия Меладзе "Осколки лета". После выступления Олег Винник отметил, что эта композиция не является сложной вокально, но очень сложная душевно. Впрочем, тренеру не хватило "выстрела драйвом". Андрей Данилко в привычной манере назвал исполнение "скучноватым", а вот Каменских отметила, что ей очень нравятся парни в белом. Собственно, выступление группы его тренер решила не комментировать акцентировано.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: второе выступление "Duke Time"

Далее настал черед продемонстрировать свой Х-фактор Дмитрия Волканова. Он спел песню Рики Мартина "Livin 'la Vida Loca" и, к слову, сделал это в удивительно зажигательной манере.

Настя Каменских восторженно подчеркнула, что Дмитрий передал атмосферу на все 100%, а вот Дмитрий Шуров не почувствовал атмосферы праздника. Олег Винник совершенно потерялся в своих комментариях, и все же отметил: "закашлялся, но – выдержал". Андрей Данилко честно признался, что не понял, о чем говорили его коллеги-тренеры, и вместо выступления Дмитрия главное внимание в своих комментариях посвятил возгласам фанаток юного певца.

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Дмитрия Волканова

(Видео загрузится позже)

Перед финальным двенадцатым выступлением 16 выпуска четвертого прямого эфира Х-фактора на сцене появился Марк Савин, которого считают одним из главных фаворитов сезона. Песню ему выбирал Олег Винник и ею стала композиция Николая Носкова "Я тебя люблю". "Крутецкий" – просто охарактеризовала выступление Настя, "кайф на сцене", – отметил Дмитрий Шуров. А Данилко был еще более категоричен: "Это реально твоё лучшее выступление на сцене".

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: второе выступление Марка Савина

(Видео загрузится позже)

Закрывали основную соревновательную часть четвертого прямого эфира необычной песней группа тренера Насти Каменских "ZBSband". Исполнили они вариацию на песню Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" под громким названием "Пятачок хочет в Львов". Неординарность, юмор и драйв выступления достойно завершил бурный вечер. Все судьи в один голос твердили: "Молодцы!"

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: второе выступление "ZBSband"

(Видео загрузится позже)

Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".