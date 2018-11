Украинское шоу "Х-фактор" 9 сезон уже завершило поиски уникальных голосов страны. 10 ноября состоялся первый день тренировочного лагеря, а 17 ноября – последний день в лагере. Участники пытались действовать на пределе своих возможностей, чтобы доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездных судей.

Во время шоу "Х-Фактор" 9 сезон на сценах появлялись участники, которые всеми силами пытались удивить судей и покорить их своими голосами. Некоторые участники, по мнению судей, не обладали хорошими вокальными данными для участия в проекте. Другие, наоборот, заставили жюри восторженно наблюдать за выступлением и слушать волшебные голоса.

Судейская четверка, которая оценивала участников, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко, отбирают "лучших из лучших" в тренировочном лагере шоу.

Свои заветные "да" получили 250 певцов на кастингах 9 сезона шоу "Х-фактора", однако сегодня члены жюри оставят в проекте только 12 участников, которые через неделю будут выступать в первом прямом эфире.

Из всех участников каждый из членов жюри должен был выбрать по 3 участника, которые будут соревноваться в соответствующих категориях. Каждый судья будет тренировать отдельную категорию участников:

категория "Группы" – Настя Каменских категория "Парни" – Андрей Данилко категория "Девушки" – Олег Винник категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров

Член жюри, из категории которого выбирали участников в прямой эфир, сидели отдельно от других судей. Каждого достойного участника, которого судья хотел видеть в прямых эфирах шоу "Х-фактор" – сажал на стул на сцене.

Первой попробовала себя Екатерина Романчук на сцене в тренировочном лагере. Девушка спела песню Earth, Wind & Fire – "September". Судья Олег Винник посадил ее за стул. Позже Олег Винник поднял Екатерину, а на ее место посадил Юлию Гавриленко, которая пела песню группы "The Hardkiss" – "Журавли".

Второй покорить Олега Винника вышла Лиора Котляр. Она исполнила песню "Gnarls Barkley" – "Crazy". Тренер категории "Девушки" Лиору также посадил на стул.

После этого на сцену поднялась Palina (Полина Полонейчик). Девушка спела авторскую песню "Я зрозумію". Олег Винник участницу Полину посадил на стул.

Потом вышла Ольга Жмурина, которая до того выступала в составе группы "Square Universe". Она спела песню Тины Кароль – "Ніченька". Тогда Олег Винник поднял Юлию и посадил на ее место Ольгу Жмурину.

Следующей на сцену вышла Ирина Грыцив. Она исполнила песню Земфиры – "Лондон", но девушка не смогла пройти дальше.

После этого на сцену вышла последняя из этой категории девушка Маргарита Двойненко. Она спела песню Beyonce – "Listen". Ее Олег Винник посадил на стул вместо Лиоры.

Итак, окончательная команда из категории "Девушки" Олега Винника – Полина Полонейчик, Ольга Жмурина и Маргарита Двойненко. Однако в прямые эфиры не попали – Екатерина Романчук, Юлия Гавриленко, Ирина Грицев и Лиора Котляр.

Следующим выбирал участников из своей категории "Старше 30" Дмитрий Шуров.

Первым вышел на сцену Поль Манондиз. Мужчина исполнил французскую песню "Mozart Opera Rock" – "l'assasymphonie". Тренер разрешил певцу сесть на стул.

После него выступила Екатерина Кернога, исполнившая песню Джамалы – "Мамин синочок". Ее выступление не очень понравилось Дмитрию Шурову, и все же он усадил ее на свободный стул.

Следующим вышел Юрий Селин. Мужчина спел песню Иво Бобула – "А вже осінь прийшла у мій сад". И этого исполнителя PIANOБОЙ посадил на стул.

Затем на сцену вышел известный EL Кравчук. Певец исполнил песню "Лето-2018". Однако Дмитрию Шурову понравилось его выступление, поэтому он поднял Поля Манондиза и посадил на его место EL Кравчука.

Далее вышла на сцену Ольга Цепкало. Женщина спела песню "Dido" – "White flag". Дмитрий Шуров поднял Юрия и посадил на его место Ольгу Цепкало.

Следующим выступил Александр Рябенко, исполнивший песню Макса Барских – "Туманы". Александра тренер посадил на место Екатерины Керноги.

Последним из категории "Старше 30" вышел на сцену Марк Савин. Мужчина спел песню группы "The Weeknd" – "Can't Feel My Face". Звездный тренер Дмитрий Шуров решил оставить Марка в проекте, поэтому посадил его на место EL Кравчука.

Итак, окончательная команда Дмитрия Шурова – Марк Савин, Ольга Цепкало и Александр Рябченко. Однако в прямые эфиры не попали EL Кравчук, Юрий Селин, Екатерина Кернога и Поль Манондиз.

Следующей выбирала лучших из своей категории "Группы" звездный тренер Настя Каменских.

Первыми на сцену вышла группа "Мотор'рола". Мужчины исполнили авторскую песню "Я піду в далекі гори". Настя Каменских сказала группе "да", поэтому они сели на стул.

После этого на сцену вышел коллектив "Пасть Крокодила". Ребята спели песню Скрябина – "Спи собі сама". Однако Настю не впечатлило их выступление, поэтому она отправила их домой.

Потом вышли на сцену ребята из группы "Duke Time". Они спели песню группы "Maroon 5" – "This Love". Настя Каменских посадила группу на стул.

Следующими на сцену вышла группа "Vabi Sabi". Они исполнили песню группы "Отпетые мошенники" – "Люби меня, Люби". Их выступление судьи раскритиковали, однако все же посадили на стул.

Далее выступила группа "Jazzforacat". Ребята спели авторскую песню "Розкидані речі". Насти Каменских понравилось их выступление, поэтому она усадила группу на место "Vabi Sabi".

После этого вышла на сцену группа "Lucky4". Они исполнили свою песню "Mamma mia". Их странное выступление поразило судей, поэтому Настя Каменских посадила их на место группы "Мотор'рола".

Последними вышли на сцену ребята из группы "ZBSband". Они исполнили трогательную песню Сергея Бабкина "Не уходи". Настя Каменских долго не могла решить. Однако все-таки дала ребятам шанс и посадила их на место группы "Lucky4".

Итак, окончательная команда из категории "Группы" Насти Каменской – "Duke Time", "Jazzforacat" и "ZBSband". Однако в прямые эфиры не попадут – "Vabi Sabi", "Пасть Крокодила", "Мотор'рола" и "Lucky4".

Последним выбирал лучших из своей категории "Парни" звездный тренер Андрей Данилко.

Первым на сцену вышла группа "Magna". Но на "Х-факторе" получил шанс петь дальше только вокалист Александр Илюха. Группа исполнила песню "Scorpions – "Holiday". Андрей Данилко посадил парня первым на стул.

Следующим вышел Тарас Соколюк. Парень спел песню Гайтаны и "С. К. А. Й" – "Не йди". Тренер этой категории не дал Тарасу шанс пройти дальше.

После этого выступил Владислав Семенов. Он исполнил песню John Newman – "Love Me Again". Андрей Данилко бесспорно посадил парня на стул.

Далее вышел на сцену шоу Иван Ищенко, который в прошлом выпуске не смог оправдать себя. На этот раз парень живо спел авторскую песню "Альпинист", поэтому также занял место на стуле.

Следующим выступил Максим Свиренко с песней Joe Cocker – My father's son". Андрей Данилко посадил парня на место Владислава Семенова.

Потом вышел на сцену Петр Герасимов. Парень спел песню Юрия Богатикова – "Кохана". Андрей Данилко очень не хотел принимать решение, поэтому поставил Петра стоять возле уже выбранных участников.

Последним вышел на сцену 16-летний Дмитрий Волканов. Парень зажег зал песней Юрия Шатунова – "Седая ночь", чем еще больше запутал Андрея Данилко. В результате Андрей Данилко оставил четырех участников.

Итак, окончательная команда из категории "Парни" Андрея Данилко – Александр Илюха, Иван Ищенко, Дмитрий Волканов и Петр Герасимов. Однако не попадут в прямые эфиры – Владислав Семенов, Тарас Соколюк и Максим Свиренко.

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".