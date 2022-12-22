Х-фактор 9 сезон 17 выпуск: чем поразили участники в грандиозном финале

Грандиозное украинское певческое шоу "Х-фактор" 9 сезон уже завершило поиски уникальных голосов страны. 22 декабря на телеканале СТБ состоялся пятый прямой эфир – финал, в котором 4 участника борятся за шанс выйти в суперфинал, где главный приз – миллион гривен, который пойдет на раскрутку артиста: запись песни, клипы и ротацию на радио. Чем поразили талантливые участники в финале – смотрите ниже.

В шоу "Х-Фактор" 9 сезон должен быть очень зрелищным. Зрителей ждут невероятные выступления талантливых участников, которые смогут поразить вас своими голосами.

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Судейская четверка, которая оценивала участников – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий PIANOБОЙ Шуров и Андрей Данилко – уже разделила участников на категории, поэтому судьи справедливо оценивали выступление каждого участника шоу.

Участники Х-фактора должны были выступить на этой сцене минимум трижды – с песней, которую пели на кастинге, дуэтом с яркими звездными гостями и новой песней – "последняя ставка продюсера".

Первым вышел на сцену участник наставника Андрея Данилко – Дмитрий Волканов. Парень очень эмоционально спел ту же песню на испанском языке, с которой пришел на кастинг – "Historia de un amor". Винник отметил, что ему очень идет такой стиль, а Каменских добавила, что Дмитрий "поет душой". В общем, его выступление очень понравилось членам жюри.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

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Следующими вышли на сцену невероятные ребята из группы ZBSband, тренером которой является Настя Каменских. Они с юмором исполнили собственную песню, благодаря которой и попали в шоу – "На морозе". Члены жюри сказали, что выступление было очень веселым, интересным и классным.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление группы ZBSband

После этого спела участница из категории "Девушки" Олега Винника Ольга Жмурина. Отметим, что до этого девушка выступала в составе группы "Square Universe", которая на кастинг пришла с песней Led Zeppelin – "Whole Lotta Love". Ольга зажгла весь зал этой песней. Судьи сказали, что выступление было крутым и горячим.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной

После этого на сцену вышел четвертый участник – Марк Савин, тренером которого является Дмитрий Шуров. Парень душевно спел свою первую песню на шоу "Х-фактор" артиста Paolo Nutini – "Iron Sky". Настя Каменских сказала, что выступление было очень серьезным, а у Марка невероятный голос. Андрей Данилко добавил, что Марк выработал правильную тактику на проекте.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина

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После этого известный украинский певец MONATIK выступил в дуэте вместе с музыкальной группой ZBSband. Напомним, 8 лет назад Монатик также участвовал в шоу "Х-фактор". Интересный дуэт очень чувственно исполнил песню Дмитрия Монатика – "Важно". Члены жюри рассказали, что были рады встретить на шоу такого певца, а выступление дуэта был достойным суперфинала и поразило зрителей.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление дуэта Монатика и группы ZBSband

Следующий участник Дмитрий Волканов выступил с тайной звездой шоу. Оказалось, что еще одним гостем стала невероятная и яркая Верка Сердючка. Дуэт исполнил зажигательную песню "Зибен-Зибен, Ай-лю-лю", под которую танцевал весь зал.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление дуэта Верки Сердючки и Дмитрия Волканова

Третьей на сцену вышла зажигательная Ольга Жмурина, которая спела в дуэте с кумиром своего детства – солисткой известной группы Spice Girls Мелани Си. Потрясающие участницы исполнили песню солистки группы – "Viva forever".

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление дуэта Ольги Жмуриной и Мелани Си

Далее невероятный Марк Савин спел в дуэте с британским хитмейкером Alex Clare. Певцы очень искренне исполнили известную песню звезды – "Too close". Их невероятное выступление покорило сердца зрителей и судей.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление дуэта Марка Савина и Алекса Клера

Участникам осталось спеть еще одну песню. Это последняя возможность, чтобы убедить зрителей и пройти в суперфинал.

Первым выступил Дмитрий Волканов из категории "Юноши" Андрея Данилко. Парень эмоционально спел песню Сергея Трофимова – "Детство босоногое".

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

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Следующими вышли на сцену группа Насти Каменских – ZBSband. Очаровательные ребята спели чувственную песню Макса Коржа – "Тралики".

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление группы ZBSband (видео загрузится позже)

После этого выступила участница из категории "Девушки" Олега Винника Ольга Жмурина. Хрупкая девушка спела искреннюю песню о любви Ирины Дубцовой – "О нем".

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной (видео загрузится позже)

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Последним вышел на сцену участник наставника Дмитрия Шурова – Марк Савин. Харизматичный парень трогательно спел песню Макса Фадеева – Беги по небу".

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина (видео загрузится позже)

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".