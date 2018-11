В Украине прошел 13 выпуск уникального певческого шоу "Х-фактор" 9 сезона. 24 ноября в прямых эфирах 13 невероятных участников начали борьбу после кастингов и тренировочного лагеря за главный приз – миллион гривен, который пойдет на раскрутку артиста: запись песни, клипа и ротацию на радио. Итак, как и обещали организаторы, шоу будет зрелищным, а борьба – ожесточенной.

Во время шоу "Х-Фактор" 9 сезон обещает быть чрезвычайно интересным. По требованию судей, тема первого эфира – любовь. Всю неделю артисты сезона готовили постановки под руководством режиссера Юрия Пристаецкого, чтобы покорить зрителей и членов жюри.

Судейская четверка, которая оценивала участников, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко оценивали выступления самых талантливых участников шоу.

Шоу началось с совместной песни. Андрей Данилко аккомпанировал на фортепиано, а участники вместе с судьями проекта спели песню Queen – "We are the champions".

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: совместная песня

Первыми прямые эфиры открыли талантливые участники из категории "Девушки" звездного тренера Олега Винника. Первой в 9 сезоне "Х-фактора" в прямом эфире спела харизматичная Ольга Жмурина. Она эмоционально исполнила песню Tayanna – "Шкода". Судьи оценили ее выступление положительно.

Х-фактор 9 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной

Следующим на сцене появился представитель команды Андрея Данилко. Искренний Петр Герасимов исполнил песню трогательную песню "Очі на піску". Членам жюри очень понравилось его выступление.

Х-фактор 9 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Герасимова

После этого на сцену вышла участница команды Дмитрия Шурова – неординарная Ольга Цепкало. Женщина спела песню "Журавлі" группы "The Hardkiss". Судьи были удивлены таким исполнением, но Данилко сказал, что Ольга "не почувствовала" песню. Зато Каменских ответила, что выступление было фантастическим.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Цепкало

Далее выступили участники Насти Каменских – группа "Jazzforаcat". Ребята чувственно исполнили песню группы Бумбокс – "Вахтерам". Судьям понравилось их выступление и они заверили, что участники "полностью погружены в мир музыки".

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Jazzforаcat"

Потом вышел на сцену еще один подопечный Дмитрия Шурова – Марк Савин. Парень исполнил песню группы: "Imagine Dragons" – "Whatever it takes". Однако судьи сказали, что Марку не хватило запала в выступлении.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина

Следующий выступил участник Андрея Данилко – милый парень Иван Ищенко. Ваня трогательно спел песню Сергея Бабкина – "Де би я". Члены жюри были не очень впечатлены его выступлением, Pianoboy немного раскритиковал участника.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Ищенко

Затем на сцену вышел самый молодой участник шоу из категории "Парни" Андрея Данилко – Дмитрий Волканов. Парень заворожил весь зал песней. Судьи шоу заметили, что выступление было очень крутым.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

Далее выступила участница категории "Девушки" – Маргарита Двойненко. За несколько дней до эфира девушка попала в страшную аварию, она получила около 20 переломов. Однако Маргарита все же решила продолжить борьбу на "Х-факторе". Девушка спела песню KAZKA – "Плакала". Членам жюри понравился ее выступление, но критика также прозвучала.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Маргариты Двойненко

Девятым выступил участник из категории "Старшие 30-ти" Дмитрия Шурова – Александр Рябенко. Человек душевно исполнил песню Сергея Пенкина – "Дождь осенний". Судей выступление не очень впечатлило, они также раскритиковали Александра.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Рябенко

Затем вышла на сцену группа, наставником которой является Настя Каменских – "ZBDband". Они очень оригинально исполнили песню Братьев Гримм – "Хлопай ресницами". Судьи были поражены их выступлением, поэтому похвалили группу за это исполнение.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "ZBDband"

Следующим выступил Александр Илюха – подопечный Андрея Данилко. Однако, парню изменили песню за один день до эфира, поэтому он не успел подготовиться. Парень искренне исполнил песню "Secret" группы "Maroon 5". Судьи не были в востороге от его выступления, поэтому начали критиковать.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Илюхи (видео загрузится позже)

После этого вышла на сцену участница из категории "Девушки" Олега Винника – PALINA. Девушка-загадка, как называет ее звездный наставник, исполнила песню Кристины Соловий – "Тримай". Члены жюри были заворожены ее оригинальным выступлением, поэтому сказали ей много приятных слов.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление PALINA (видео загрузится позже)

Последним выступила группа "Duke Time", наставником которой является Настя Каменских. Невероятная акапельная группа спела песню "OneRepublic" – "Apologize". Судьи были довольны их выступлением, поэтому похвалили их уникальный голос.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Duke Time" (видео загрузится позже)

Все участники исполнили свои композиции в рамках первого прямого эфира. Их судьба – в руках зрителей. У них есть 15 минут, чтобы проголосовать за своих фаворитов. Те, кто получат меньше всего зрительских голосов, навсегда покинут шоу.

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".