Х-фактор 9 сезон 13 выпуск: участники покинули шоу на первом прямом эфире

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Х-фактор 9 сезон 13 выпуск: какие участники покинули шоу
Х-фактор 9 сезон 13 выпуск: какие участники покинули шоу / Фото из открытых источников

В 13 выпуске девятого сезона "Х-фактора", который вышел 24 ноября 2018 года на телеканале СТБ, шоу покинули. Таким образом борьбу за звание Х-фактора Украине продолжают 11 участников.

В 13 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли справиться с темой первого эфира – показать чувства любви в музыке.

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В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинации попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.

Из всех участников каждый из членов жюри должен был выбрать по 3 участника (только у Андрея Данилко – 4), которые будут соревноваться в соответствующих категориях. Каждый судья будет тренировать отдельную категорию участников:

  1. категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time", "Jazzforacat").
  2. категория "Юноши" – Андрей Данилко (Александр Илюха, Иван Ищенко, Петр Герасимов, Дмитрий Волканов).
  3. категория "Девочки" – Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко).
  4. категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Ольга Цепкало, Александр Рябенко, Марк Савин).

По результатам зрительского голосования, в номинацию на вылет попали сразу три артиста – Александр Илюха (наставник – Андрей Данилко), Ольга Цепкало и Александр Рябенко (наставник обоих – Дмитрий Шуров).

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: результаты зрительского голосования (видео загрузится позже)

Они исполнили песни "за жизнь", после чего судьи шоу спасли от выбывания одного.

Александр Рябенко исполнил песню Муслима Магомаева – "Что так сердце растревожено". Следующим выступил Александр Илюха, который спел рок-песню. Последней выступила Ольга Цепкало с песней Bonnie Tyler – "Total Eclipse Of The Heart".

В результате голосования судей, в грандиозном шоу продолжит свое участие – Ольга Цепкало (команда Дмитрия Шурова).

Зато два участника покинули проект – Александр Рябенко (команда Дмитрия Шурова) и Александр Илюха (команда Андрея Данилко).

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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