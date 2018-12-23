Х-фактор 9 сезон: кто попал в суперфинал

Грандиозное украинском шоу "Х-фактор" 9 сезон движется к суперфиналу. Во время пятого прямого эфира шоу "Х-фактор" 22 декабря судьи и зрители определили двойку финалистов этого сезона – Дмитрий Волканов и группа ZBSband.

Во время шоу "Х-Фактор" 9 сезон 17 выпуск судьи проекта – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко – выбрали лучших из лучших, которые будут бороться за победу в популярном проекте.

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В суперфинал попали двое лучших участников из разных категорий, только из категории "Девушки" Олега Винника и "Старше 30" Дмитрия Шурова никто не дошел до финала.

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: кто попал в суперфинал шоу

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Кто попал в финал шоу "Х-фактор" 9 сезон:

– категория "Группы" – Настя Каменских (ZBSband)

– категория "Ребята" – Андрей Данилко (Дмитрий Волканов)

Финалисты шоу "Х-фактор" 9 сезон – группа ZBSband



Х-фактор 9 сезон: группа ZBSband

Участник: Владислав Онищенко

Возраст: 24 года (Весы)

Город: Киев

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (актер театра и кино)

О себе: Актер театра "Золотые Ворота", снимается в кино и сериалах, увлекается музыкой, пишет песни и стихи. Раньше занимался футболом, сейчас играет в команде "Свободные актеры". Мечтает найти и выполнить свое предназначение.

Зачем пришел на "Х-фактор": Пришел, чтобы проверить себя, испытать. Научиться многому и открыть в себе новые творческие грани, поделиться с людьми своими чувствами и переживаниями через музыку.

Участник: Богдан Буйлук

Возраст: 24 года (Телец)

Город: Киев

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (актер театра и кино)

О себе: Работает актером в театре "Золотые Ворота". Любит кино и музыку. Мечтает посетить Лондон.

Зачем пришел на "Х-фактор": Хочет открыть в себе новые грани, реализовать себя в музыке.

Финалист шоу "Х-фактор" 9 сезон – Дмитрий Волканов



Х-фактор 9 сезон: Дмитрий Волканов

Возраст: 17 лет (Рак)

Город: Бердянск

Образование: Студент Киевского Университета Культуры

О себе: Положительный, жизнерадостный парень из небольшого города. Полон энтузиазма, сил и творческого потенциала. Очень любит футбол. Не злопамятный, ранимый и сентиментальный. Мечтает стать популярнее Олега Винника и в дальнейшем занять его место в квартете судей "Х-фактор".

Зачем пришел на "Х-фактор": Получить толчок в мир шоу-бизнеса, и превратиться из обычного парня в суперзвезду.

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".