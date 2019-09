Х-фактор 10 сезон 1 выпуск: кто покорил судей необычными голосами на первом кастинге

В Украине в очередной раз стартовало развлекательное шоу "Х-фактор". Это уже 10 сезон популярного проекта, который должен быть довольно непредсказуемым и открыть стране новых артистов. Какими голосами поражали на первом кастинге в Харькове – смотрите ниже.

14 сентября на телеканале СТБ стартовало шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали известная певица Настя Каменских, популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко и впервые эпатажная артистка Оля Полякова. Организаторы подготовили неожиданный сюрприз для поклонников: впервые кресло судьи в украинском шоу займет знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.

Сегодня судей поразили 11 исполнителей. Они набрали нужное количество голосов "да" и прошли в тренировочный лагерь.



11 участников, которые прошли во второй этап "Х-фактора"

Первой решила покорить судей 29-летняя Ася Ярмолюк, которая эмоционально исполнила песню группы The Hardkiss – "Мелодия". Судьям очень понравилось ее выступление, они сказали ей много хороших слов и комплиментов ее голосу. В результате девушка получила четыре "да" и прошла дальше.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: виступ Аси Ярмолюк

Следующим вышел на сцену харизматичный Денис Мельник с песней группы Queen "Too much love kill you". Парень трогательно исполнил песню, чем покорил сердца зрителей и судей. Однако Денису сказали три "да", лишь Настя Каменских отдала свое "нет".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Дениса Мельника

Третьей спела красивая девушка Светлана Кравчук под сценическим именем Эйра. Она исполнила собственную песню, которую написала для певицы Оли Поляковой – "Мальчикам это нравится". Однако на этот раз девушка пела на украинском.

Однако голос девушки не впечатлил судей, поэтому они сказали ей два "нет", а Настя Каменских и Оля Полякова отдали Светлане свои "да".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Светланы Кравук (Эйры)

Затем на сцену вышла веселая девушка Мария Метельская, которая уже участвовала в "Х-факторе" в 4 сезоне. Она исполнила песню "Running". От зажигательной песни Настя Каменских встала и пошла танцевать. Мария пленила судей своим трепетным голосом и получила четыре "да".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Метельской

После этого удивить судей решили мужчины из группы "Оджас" песней "Попурри" (микс песен "Попа как у Ким", "Цвет настроение синий", "Королева ночи").

Им это удалось сделать, женская половина судей и зрители аплодировали стоя. Однако не всем выступление понравилось, Игорь Кондратюк и Андрей Данилко сказали, что это была пародия и сказали свои "нет".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Оджас"

Шестой выступила жительница Елена Кушнир, которая пела когда-то на "Караоке на Майдане". Девушка трогательно спела песню Tayanna – "Сила", которая захватила судей. Поэтому в итоге она получила три "да" и одно "нет" от Оли Поляковой.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: виступ Елены Кушнир

После этого вышла милая девушка София, которая поет под псевдонимом Sonia Goldi. Она исполнила песню "Мальчик" Земфиры, но не смогла покорить сердца судей. Ее голос члены жюри оценили в три "да" и одно "нет" от Игоря Кондратюка.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Sonia Goldi

Следующим на сцену вышел одессит Анатолий Лавринов и спел песню "Я люблю тебя до слез" Александра Серова. Мужчина исполнил композицию искренне, но судьи его голос не оценили и отдали ему только два "да".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Анатолия Лавринова

Далее за кулисами начали петь песню "Така як ти". Тогда на сцену вышел милый Алексей Гузанок и исполнил песню "Океан Эльзы" – "Вище неба". Парень поразил своим голосом членов жюри, однако они решили сказать ему два "да" и два "нет" от Андрея Данилко и Насти Каменских.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Алексей Гузанок

После этого показать себя и попасть в "Х-фактор" захотела хрупкая итальянка Deniz Farro с песней "Sobes". Ее решительность понравилась судьям, а голос покорил зрителей. За свое выступление девушка получила четыре "да", благодаря чему прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Deniz Farro

Следующим спел артистичный 25-летний Иван Чижевич из Днепра. Он исполнил песню "Я слушал дождь" Григория Лепса, которая заставила судей разделиться. Парень получил три "да" и одно "нет" от Игоря Кондратюка.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Чижевича

Далее на сцену вышла смешливая Регина Бойченко. Девушка сыграла на фортепиано и трепетно исполнила собственную песню "Провода". Члены жюри заметили, что девушка переволновалась, но песня им понравилась. И все же они не дали ей шанса пройти дальше и сказали "нет".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Регины Бойченко

После этого выступила 16-летняя скромная девушка Полина Терехова с песней исполнительницы Эдит Пиаф "La vie en rose" ("Жизнь в розовом свете"). Судьям очень понравился ее голос, поэтому они отдали ему четыре "да".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Полины Тереховой

Затем выступила Людмила Базелюк, которая работает няней у популярной певицы Оли Поляковой. Женщина спела песню для своей собственной дочери, которую мало воспитывала, потому что должна зарабатывать деньги. Ее выступление понравилось судьям, поэтому она получила четыре "да".

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: виступ Людмилы Базелюк

Следующими покоряли судей молодые и творческие ребята из группы "Циферблат". Они исполнили авторскую песню "Вночі". Ребятам удалось приятно удивить членов жюри и получить три "да" и одно "нет" от Игоря Кондратюка.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Циферблат"

Последними поражали зрителей очень веселые и артистичные мужчины из группы "Степ". Они исполнили песню "Смажений кабанчик", которая покорила судей и подняли на ноги всех в зале. Однако мнения судей разделились, группа получила три "да" и одно "нет" от Насти Каменских.

Х-фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Степ"

