Х-фактор 10 сезон 2 выпуск: чем удивили и очаровали участники на втором кастинге

Уже в десятый раз в Украине стартовало грандиозное певческое шоу "Х-фактор". Это уже 10 сезон популярного проекта, который поможет судьям найти уникальные голоса. Как покоряли членов жюри на втором кастинге – смотрите ниже.

21 сентября на телеканале СТБ стартовал 2 выпуск популярного шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали известная певица Настя Каменских, телеведущий Игорь Кондратюк и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко. Зато вместо эпатажной артистки Оли Поляковой впервые кресло судьи в украинском шоу займет знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.

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Первой на сцену вышла красивая Гужва Арина. Девушка уже приходила в третьем сезоне, но тогда она не прошла далеко. Участница показала себя в роли яркой рок-девушки и исполнила известную песню группы AC/DC – "T.N.T".

Члены жюри повскакивали со стульев до конца выступления и назвали ее "богиней года". В результате Арина получила четыре "да" от судей и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Алины Гужвы

Следующим выступил Василий Кухарский, который является актером, но свою жизнь хочет посвятить музыке. Парень трогательно спел песню из французской рок-оперы – "Le temps des cathedrales".

Завороженные судьи положительно оценили его выступление и ответили, что это было невероятно. Однако мнения членов жюри разделились: трое судей отдали Василию "да" и только Игорь Кондратюк сказал "нет". Но Василий таки прошел в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Василия Кухарского

После этого попробовать себя в музыке и попасть на "Х-фактор" решила известная украинская чемпионка Ирина Мерлени. Она исполнила популярную песню – "You'll see".

Судьи сказали, что ее выступление не поразило их и посоветовали заниматься тем, что она делает лучше всех. Поэтому Ирина Мерлени получила три "нет" и одно "да" от Игоря Кондратюк.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Ирины Мерлени

Далее заворожить судей пришла экстравагантная семья – группа "Ярра". Они весело и оригинально исполнили украинскую песню "Несе Галя воду".

Члены жюри ответили, что они "кайфанули" от этого выступления, им очень понравилось. Поэтому они сказали участникам четыре "да", мы увидим их в следующем туре.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Ярра"

Пятой выступила 14-летняя Мария Сур из Запорожья, которая считает себя круче Бейонсе. Она спела драйвовую песню "Mamma knows best".

Настя Каменских сказала, что у нее очень классный голос. Однако остальные члены жюри сказали, что ей еще надо подрасти и еще рано идти в тренировочный лагерь. Однако они же сказали ей три "да", только Алессандро Сафина отдал свое "нет".

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Сур

Далее выступил Руслан Абильтаров из Симферополя. Он рассказал, как тяжело пережил аннексию Крыма в 2014 году. Мужчина искренне спел песню USTINOVA и Burito "Разведи огонь".

Зрители аплодировали стоя, а члены жюри сказали, что затрудняются с тем, брать ли Руслана в шоу. В результате они не дали ему шанса и проголосовали двумя "да" и двумя "нет".

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Руслана Абильтарова

Позже поразить судей попыталась артистичная Анна Петровская из Черкасс. Интересно, что девушка снялась в клипе группы KAZKA – "Плакала". На сцене "Х-фактора" она сыграла на пианино и эмоционально исполнила песню Сергея Бабкина – "ГГГ".

Члены жюри решили посоветоваться между собой, поэтому выключили микрофоны. Алессандро Сафина отметил ее голос и сказал "да", еще двое судей согласились с его мнением, только Андрей Данилко сказал "нет". В результате Аня прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Петровской

Восьмым выступил грузин из Тбилиси Гио Хабишвили, который уже несколько лет живет в Украине. Парень трогательно спел грузинскую песню, но на русском языке о любви – "Хочу тебя видеть".

Судьи были приятно удивлены его голосом и песней, поэтому они отдали ему три "да", Игорь Кондратюк сказал "нет". Поэтому Гио прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Гио Хабишвили

Затем вышла на сцену эпатажная Аэлита Аверман. Очаровательная девушка исполнила песню рок-группы Vivienne Mort – "Камінсорі".

Членам жюри понравился голос девушки, но они ответили, что песня ей не подошла. Поэтому за ее артистичность трое судей отдали ей свои "да", а Игорь Кондратюк – "нет", потому Аэлита попала в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Аэлиты Аверман

Следующим выступил Сергей Студенцев из Черкасс. Парень очень эмоционально исполнил попурри (песня сделана из отрывков песен "П’яного сонця", "А он тебя целует", "Я солдат").

Однако выступление Сергея не впечатлило членов жюри, они сказали, что ему еще рано на сцену "Х-фактора" и отдали ему четыре "нет". Парень не прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Сергея Студенцева

Далее покоряла членов жюри Екатерина Данилейко, которая сейчас работает в Шанхае. Яркая и красивая девушка спела песню Леди Гаги – "I'll never love again".

Ее выступление действительно заполонило сердца судей, они одобрили голос девушки, а зрители аплодировали стоя. В результате Екатерина получила четыре "да" и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Екатерины Данилейко

После этого вышла уверенная в себе Владислава Кораблинова. Она выполнила зажигательную рок-песню группы The Pretty Reckless – "My medicine".

Члены жюри ответили, что это не совсем ее стиль и им не хватило роковости. Но их мнения разделились: Андрей Данилко и Игорь Кондратюк сказали "нет", а остальных двое судей сказали "да".

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Владиславы Кораблиновой

Тринадцатым выступил экстраординарный парень Антон Краснов, который уже знаком с Настей Каменских. Оказалось, что он ранее работал ассистентом певицы. Парень драйвово спел песню "I'm a man".

Члены жюри отметили, что парень "взорвал" зал. Однако они же сказали Антону "нет", он не прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Антон Краснов

Далее вышла милая 20-летняя девушка Анна Одинец, у которой уже есть музыкальный опыт и несколько клипов. Участница на сцене "Х-фактора" спела песню Нины Сублати - "Warrior".

Судьи сказали, что песня была стандартная и не харизматичная для шоу. Анна получила одно "да" от Насти Каменских и три "нет" от остальных членов жюри.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Одинец

После этого выступил Евгений Пальтек, уличный музыкант из Львова. Парень очень похож на Курта Кобейна и ездит на концерты в разные страны. В "Х-факторе" он искренне исполнил песню Arctic Monkeys - "Do I wanna know".

Его выступление понравилось судьям, поэтому они отдали ему два "да" (Андрей Данилко и Игорь Кондратюк сказали "нет") и не дали шанс пройти в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Евгения Пальтека

Последней вышла на сцену Валерия Иванова, которая рассказала печальную историю: ее дочь забрал бывший муж в Таиланд. Однако ее это не сломило, она продолжает бороться, а на "Х-фактор" пришла, чтобы спеть для дочери.

Она эмоционально исполнила песню "Rise up". Зрители начали аплодировать стоя, а члены жюри сказали ей четыре "да", поєтому Валерия прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Валерии Ивановой

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".