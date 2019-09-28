Х-фактор 10 сезон 3 выпуск: невероятные голоса и оригинальные выступления на третьем кастинге

В Украине стартовало незабываемое певческое шоу "Х-фактор". Это уже 3 выпуск 10 сезона популярного проекта. Сейчас проходит кастинг, на котором судьи отбирают самых талантливых участников для следующего тура. Как спрятали членов жюри на третьем кастинге – смотрите ниже.

28 сентября на телеканале СТБ состоялся 3 выпуск популярного шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали известная певица Нино Катамадзе, телеведущий Игорь Кондратюк, популярный в образе Верки Сердючки Андрей Данилко и эпатажная артистка Оля Полякова.

Читайте также: Олимпийская чемпионка Ирина Мерлени пришла на кастинг Х-фактора: видео выступления

Интересно, что судьи "Х-фактора" уже отправили 27 участников в тренировочный лагерь.

Первым на сцену вышел 14-летний парень Даниил Суслов, который мечтает стать известным артистом. Он выполнил очень драйвовую песню "Faith". Его яркое выступление настолько поразило строгих судей, что они сказали ему очень много комплиментов и положительных отзывов.

Оля Полякова даже поднялась танцевать, а зрители аплодировали стоя. В результате Даниил получил от них четыре увлекательных "да" и прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Даниила Суслова

Следующим поразить судей решил итальянец Мауро Бризотто, который владеет собственным рестораном. Человек спел трогательную песню "Restera Una Canzone".

Его нежное исполнение и его мелодичный голос поразил членов жюри. А Оля Полякова вышла к участнику, чтобы поддержать его на сцене. За выступление Мауро поставили три "да", только Андрей Данилко отдал "нет". Однако участнику удалось пройти дальше.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Мауро Бризотто

Третьими удивить украинцев вышли энергичные ребята из группы "БУХАРЬ’est band". Вокалист рассказал, что его мама – участница известной группы "Лісапетний батальйон", который победил на шоу "Украина имеет талант".

Ребята исполнили зажигательную песню "Панк або пропав", которой "зажгли" весь зал. Однако судьям не очень понравился их жанр, они взялись критиковать выступление ребят. В результате, группа получила два "да" от Оли Поляковой и Нино Катамадзе и два "нет" от других членов жюри.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "БУХАРЬ’est band"

После этого на сцену вышла милая Ольга Шиманская, которая работает на Кипре. Девушка призналась, что всегда мечтала попасть на шоу "Х-фактор". Она эмоционально исполнила популярную песню "Price Tag".

Ольга немного переволновалась и это было заметно – она забывала слова, однако ее исполнение понравилось зрителям, которые не жалели аплодисментов. Зато судьи отметили, что девушка действительно имеет хороший голос и была "живой" на сцене, поэтому они отдали ей четыре "да".

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Шиманской

Далее удивить членов жюри решила харизматичная Татьяна Василевская, которая имеет собственный YouTube-канал. Девушка подняла настроение судьям и предложила сделку – вместо заветных "да" она научит их целоваться. На сцене Татьяна даже показала, как это нужно делать.

Девушка исполнила известную песню "Chandelier", однако судьям ее выступление не понравился. Они отдали ей четыре "нет", поэтому девушка не прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Татьяны Василевской

Шестой вышла на сцену очаровательная Анна Шут, которая уже приходила в 2012 году на "Х-фактор" 3 сезона в составе группы "3D". На этот раз девушка пришла сама и эффектно исполнила зажигательную песню "Applause".

Члены жюри отметили, что это было классно и похвалили ее за прекрасный голос. Анна получила от них четыре "да" и прошла в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Шут

Следующей заполнить сердца судей решила милая девушка Ульяна Голиней, которая внешне похожа на Веру Брежневу. Она пишет тексты для других певцов, но теперь решила сама покорить сцену "Х-фактора". Ульяна энергично исполнила песню "Sax", которой заставила подтанцовывать всех в зале.

Судьи ее выступление прокомментировали как очень зажигательное и эмоциональное. В результате, члены жюри отдали за ее крутой голос четыре "да" и дали шанс прошли дальше.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Ульяны Голиней

Далее в эфире "Х-фактора" показали новый день отбора. В этот день членами жюри стали – Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Андрей Данилко и Алессандро Сафина.

Чем удивил первый кастинг в Харькове – читайте здесь

Первой на сцену вышла Дария Краевская. Девушка трогательно исполнила собственную песню о войне на Донбассе – "Навік". В ней она спела о тяжелой судьбе женщин, которые ждут своих любимых.

Ее выступление очень впечатлило судей, они ответили, что ее песня может стать оберегом для парня участницы, который сейчас на войне. За исполнение Дарьи члены жюри отдали три "да", только Настя Каменских сказала "нет", потому что считает, что девушка еще очень юная для такого шоу. Дария таки прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Дарьи Краевской

Следующим выступил сельский парень Антон Вельбой, который увлекается творчеством Melovinа и считает себя похожим на него. На сцене "Х-фактора" он сыграл на гитаре и искренне спел песню Монатика – УВЛИУВТ ("Упали в любовь и ударились в танцы").

Его выступление очень впечатлило судей, а Настя Каменских и Оля Полякова даже поднялись танцевать, зрители аплодировали стоя. Члены жюри отдали Антону четыре "да", он прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

После этого на сцену вышел Роман Зануда из Запорожской области. Парень эмоционально спел песню группы "Баста" – "Сансара", которой покорил зал.

Члены жюри сказали, что у Романа хороший голос и он хорошо исполнил песню. Данилко отметил, что выступление Романа его удивило, поэтому члены жюри отдали свои "да". Парень прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Романа Зануды

Далее спела 27-летняя Алина Дзендзик. Очаровательная женщина рассказала, что не имеет времени на себя, ведь является мамой. Алина искренне и весело исполнила песню "Ой, мама, мама". Зрители подтанцовывали, аплодировали ей и кричали "молодец".

Жюри отметили, что девушка была очень артистичной и красиво пела, поэтому они отдали ей четыре "да". Поэтому Алину Дзендзик мы увидим в следующем туре.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Алины Дзендзик

Двенадцатой выступила милая, но спокойная 22-летняя Виктория Деркач. Девушка решила удивить всех, поэтому она сыграла на бандуре и выполнила зажигательное попурри (состоящее из песен "Вечность", "Дим" и "Cherry lips").

Члены жюри были заворожены ее выступлением и волшебным голосом. Они отметили, что Виктория очень талантливая и подходит для проекта "Х-фактор". В результате, судьи сказали ей четыре "да" и отправили в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктории Деркач

Следующей спела харизматичная Анна Ваха, которая умеет делать каверы. Девушка исполнила народную песню в своей обработке "Фіялочки".

Это было очень оригинально и отлично, а судьи сказали, что она очень крутая артистка и до этого никто не пел так замечательно. За ее выступление члены жюри отдали Анне четыре "да", что дает ей "пропуск" в тренировочный набор.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Вахи

Далее на сцену вышел Игорь Грохоцкий, который 5 лет назад выиграл "Голос страны" и выступал в группе "Океан Эльзы". Он рассказал, что после победы в шоу на "1+1" он не получил ничего, кроме статуэтки, с ним не подписали контракт.

Кто из участников поразил жюри во время второго кастинга – читайте здесь

Парень очень мило и трогательно спел авторскую песню. Мнения судей в отношении этого участника разделились, они начали колебаться и попросили его спеть другую песню. Он выбрал известную всем песню "Feelin' Good".

Суде отметили, что вторая песня его больше характеризует, но все равно он немного "серый и пресный". Однако трое членов жюри сказали ему "да" и одна Настя Каменских – "нет". Поэтому он прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Игоря Грохоцкого

Затем выступил 23-летний Илья Фишер, который работает в университете, где преподает известный певец Иво Бобул. Парень рассказал несколько фактов о нем за кулисами. На сцене он очень необычно и искренне спел песню "Sway".

Оля Полякова танцевала всю песню, а зрители не жалели аплодисментов. Судьям понравилось его артистическое выступление, поэтому они сказали Ильи три "да", он прошел дальше. Ему не помешало и "нет" от Насти Каменских.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Ильи Фишера

Последней вышла на сцену красивая 24-летняя Настя Сарцова, которая очень любит петь. Она рассказала за кулисами о печальной истории своей жизни – Настя потеряла отца.

На шоу девушка искренне спела песню "Run to you". Судьи были очарованы ее голосом до мурашек по телу и аплодировали стоя. За выступление члены жюри сказали ей четыре "да". Поэтому мы увидим Настю в тренировочном лагере.

Х-фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выступление Насти Сарцовой



Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор"

.