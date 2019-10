Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: кто поразил редким голосом и выступлением на четвертом кастинге

В эту субботу на телеканале СТБ вышел 4 выпуск невероятного певческого шоу "Х-фактор". Отметим, что это уже 10 сезон популярного проекта, который сейчас отбирает лучшие голоса для борьбы в тренировочном лагере. Чем удивили участники и какие голоса нашли судьи на четвертом кастинге – смотрите в материале LifeStyle 24.

5 октября прошел 4 выпуск популярного шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, телеведущий Игорь Кондратюк, популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко и эпатажная артистка Оля Полякова.

Интересно, что судьи "Х-фактора" уже отправили 43 участника в тренировочный лагерь, где они будут соревноваться за участие в проекте.

Первой на сцену вышла 19-летняя Валерия Кудрявец. Девушка рассказала, что уже приходила на 6 сезон шоу "Х-фактор", когда ей было 15 лет. В этот раз она решила заполонить сердца судей песней певицы Birdy – "Strange birds".

Участница исполнила песню очень трогательно и искренне. Члены жюри отметили, что у девушки сильный голос и она очень красиво пела. В результате Валерия получила четыре "да" и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Валерии Кудрявец

Следующим на сцену вышел милый парень Антон Гвоздик из Днепропетровска. Участник поделился тем, что он в раннем возрасте потерял родителей.

Мальчик трогательно спел песню Тамары Гвердцители – "Глаза на песке". Зрители аплодировали стоя, а судьи отметили, что у парня красивый голос и тембр. Они отдали Антону три "да", одно "нет" сказал Андрей Данилко. Парень прошел в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Антона Гвоздика

После этого поражать судей решил Виктор Лупасин, который считает себя "восходящей звездой белорусского рока". Парень вместе с друзьями исполнил веселую и поучительную песню "Нос и совесть".

Их выступление рассмешило судей, они сказали ему "нет". Только Андрей Данилко отдал им свое "да" за творческую песню. Однако Виктор не прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктора Лупасина

Четвертым на сцену вышел харизматичный Богдан Травинский из Винницы. Парень спел песню украинского исполнителя Монатика – "Кружит".

Его выступление заполонило сердца зрителей, ему подтанцовывал весь зал. Судьям Богдан тоже понравился, потому что был энергичным и веселым. Они отдали ему четыре "да".

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богдана Травинского

Далее покорить судей попыталась роскошная Анна Иваница с очень невероятным голосом. Она исполнила песню "Always Remember Us This Way", которой очень поразила судей. А зрители даже аплодировали стоя.

Девушка получила от членов жюри четыре "да", поэтому прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Иваница

Затем на сцену вышла взрывная рок-группа "N.G.L". Ребята неожиданно и оригинально исполнили известную песню "Незабудка".

Члены жюри были приятно удивлены их выступлением и сказали, что это было очень круто. В результате группа получила четыре "да" и прошла в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление группы "N.G.L."

Седьмой показать свой талант пришла на "Х-фактор" известная телеведущая и ревизор магазинов Наталья Кудряшова. Она спела песню из оперетты "Ария Пепиты".

Судей пленило ее необычное и артистическое выступление. Однако в результате Наталья получила от них два "да" и два "нет" и не прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Кудряшовой

Следующим вышел на сцену энергичный парень Артем Забелин, который уже участвовал в музыкальных шоу. На сцене "Х-фактор" парень эмоционально спел песню "More Than You Know".

Его выступление судьи назвали очень оригинальным, крутым и очень веселым. Они отдали ему четыре "да", Артем прошел в следующий этап отбора.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Забелина

После этого выступить на сцену "Х-фактора" вышел известный создатель и солист легендарной группы "Аква Вита", которая в 90-х годах давала многотысячные концерты, – Игорь Балан. Он спел собственную песню, которая известна благодаря другому артисту, Виктору Павлику – "Город зеленого цвета".

Судьи попросили паузу, чтобы посоветоваться относительно участника. В результате они отдали ему два "да" – от Оли Поляковой и Андрея Данилко и два "нет" – от Насти Каменских и Олега Винника. Он не прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Игоря Балана

Десятой решила удивить судей 59-летняя Галина Горан, которая всегда мечтала попасть на большую сцену. Женщина принесла судьям подарки и искренне спела песню "Где ты милый ночевал".

Выступление было очень веселым, Настя Каменских даже вышла танцевать. Однако члены жюри сказали, что ей там будет очень тяжело, и отдали ей три "нет", только Винник – "да".

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Галины Горан

Вернуться на сцену с помощью "Х-фактора" решила и другая артистка – Ирина Кульшенко. Девушка была солисткой коллектива Panivalkova, однако проект закрылся. У девушки от этого началась депрессия, но вскоре Ирина взяла себя в руки и решила начать собственную карьеру.

На кастинге шоу девушка сыграла на пианино и исполнила собственную песню на французском языке "L'amant de minuit". Оригинальное и трогательное выступление Ирины пленило сердца судей, они отдали ему четыре "да", поэтому мы увидим девушку в следующем этапе.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ирины Кульшенко

Удивить членов жюри захотел и дуэт Ilabeyl (Илабейл) – супружеская пара, которая сейчас живет в Китае. На кастинг шоу они очень эмоционально исполнили песню Святослава Вакарчука – "Той день".

Судьи отметили, что пара очень классная и интересная, а выступление было артистическим. Однако дуэт Ilabeyl получили от них два "нет" и не прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ilabeyl

После этого на сцену вышел Михаил Фискович из Ровно. Мужчина рассказал о своей жизни и музыкальном прошлом. Участник трогательно исполнил песню "You Raise Me Up".

Судей поразил его красивый голос и прекрасная атмосфера выступления. Поэтому они отдали Михаилу четыре "да", он прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Фисковича

Четырнадцатым поражала судей безумная группа "N.Z.K" ("Неисчерпаемый запас креатива"). Один из участников был бэк-вокалистом группы "Потап и Настя". Трое артистов удивили необычным выступлением и оригинальной песней "На крыше я".

Члены жюри были поражены и сказали, что это было феерично, а зрители аплодировали стоя. В результате группа получила от судей четыре "да" и прошла в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление группы "N.Z.K"

Далее на сцену вышел Евгений Еремин, который уже является популярным артистом и имеет собственный альбом. Парень искренне и артистично исполнил песню "I Just Want To Make Love To You".

Члены жюри сказали, что он выступил очень круто, однако Данилко сказал, что он такого не любит. Но за выступление судьи отдали Евгению три "да", он прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Евгения Еремина

После этого спела 22-летняя Анна Шатна, которая всю жизнь мечтала об "Х-факторе". Девушка весело и эмоционально спела песню "Хуторянка".

Судьи сказали, что было круто, но она не попадала в ноты. Поэтому они сказали ей "нет" и не дали шанса пройти в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Шатной

Последней вышла на сцену Виктория Корженок, которая преподает эстрадный вокал. Женщина трогательно спела песню "Ain't No Sunshine", которой очаровала судей.

В результате они сказали ей четыре "да", потому Виктория поборется за место в шоу в тренировочном лагере.

Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Корженок

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".