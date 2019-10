Х-фактор 10 сезон 5 выпуск: какими феерическими голосами и номерами поражали участники судей

В субботу на телеканале СТБ состоялся 5 выпуск популярного певческого шоу "Х-фактор". Это уже 10 сезон известного на весь мир проекта. Сейчас в шоу проходит 5 кастинг, зрители выбирают лучшие голоса. Какими песнями участники поразили на пятом кастинге – смотрите в материале LifeStyle 24.

12 октября прошел 5 выпуск популярного шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, украинский музыкант Дмитрий Шуров, который известен, как Pianoбой, телеведущий Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова, популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко и итальянский певец Алессандро Сафина.

Предыдущий выпуск: Х-фактор 10 сезон 4 выпуск: кто поразил редким голосом и выступлением на четвертом кастинге

Первым на сцену вышел Bruno Maccarri, который является руководителем крупной автокомпании в Италии. Впервые в Украине он побывал два года назад и очень полюбил страну, поэтому решил показать свое творчество именно здесь. Он исполнил песню, которая называется "Contatuore Interprete".

Судьи активно его поддерживали, а Настя Каменских даже разговаривала с ним на итальянском языке. Он получил три "да", но от Игоря Кондратюка "нет". Участник смог попасть в следующий этап – тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Bruno Maccarri

Следующей на сцену вышла Элина Иващенко, которая является победительницей проекта "Голос. Дети". Девушка исполнила песню Demi Lovato "Stone cold".

Судьи были поражены невероятным исполнением 17-летней девушки, а Оля Полякова и Дмитрий Шуров поднялись, чтобы поаплодировать стоя. Она получила четыре "да" и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

Третьим на сцену X-фактора вышел Ян Ярош, приехавший из Белоруссии. Он выполнил для судей собственную песню, которая называется "Асфальт". Судьи долго спорили относительно участника. В результате он получил три "да" и одно "нет" от Дмитрия Шурова. Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Ян Ярош

Затем на сцену вышла Leonila Rosso, которая запомнилась невероятной постановкой собственного выступления. Она исполнила "Попурри".

Судьи отметили харизму и изобретательность участницы, поэтому она получила три "да", но одно "нет" от Игоря Кондратюка. Это позволило ей попасть в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Leonila Rose

После этого была участница Александра Карягина, которая уже не первый раз выступает на Х-факторе. Дмитрий Шуров и Настя Каменских сразу узнали девушку. Как выяснилось, Шуров уже имеет записанную совместную авторскую композицию с участницей – "Целуй меня". Певец поднялся на сцену, чтобы исполнить в дуэте песню вместе с Александрой.

Песня девушки понравилась всем судьям, поэтому она получила четыре "да" и прошла в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Карягина

Следующим на сцену вышел Петр Дмитриченко, которого узнал Игорь Кондратюк, потому что он был победителем "Караоке на Майдане" и "Шанс". Участник рассказал, что сейчас он создал детский сад семейного типа.

Кондратюк заявил, что ему не понравилось исполнение участника, однако он знает его потенциал, поэтому дал шанс и сказал "да". Для Дмитрия Шурова это выступление было "отталкивающим странным исполнением", поэтому он сказал "нет". Оля Полякова ответила "да" и смогла убедить это сделать Настю Каменских. Это позволило участнику пройти в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Дмитриченко

Далее вышел покорять сцену Денис Рудый, который заявил, что знает всю правду об украинских звездах. Он исполнил песню Оли Поляковой "Мадонна".

Певица сказала, что ей понравилось исполнение ее песни, поэтому она говорит "да". Такой же ответ дали Игорь Кондратюк и Дмитрий Шуров. Настя Каменских сказала "нет", однако это не помешало участнику пройти в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Рудого

Восьмой была участница Вера Холодён, которая рассказала, что работала 9 лет певицей в Китае. Она исполнила песню "Rise".

Судьи отметили ее искренность и поздравили с возвращением домой, однако заявили, что песня, которую выбрала участница, была скучной. Девушка получила четыре "да" и прошла в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Веры Холодён

Следующей была сельская группа "Розквітне веснянка", которая в подарок судьям привезла каравай. Они исполнили песню певца Дмитрия Монатика "Выходной".

Андрей Данилко сказал им "нет", однако остальные судьи сказали три "да", потому участницы попадают в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Розквітне веснянка"

Поражать следующей вышла 15-летняя Настя. Девушка рассказала, что никто не понимает музыку, которую она слушает. Также участница сообщила, что ей не нравится ее имя, потому представилась судьям как Хельга. Она исполнила песню под названием "We drink your blood".

Оля Полякова, Алессандро Сафина и Настя Каменских сказали девушке "да", а Андрей Данилко "нет". Хельга прошла в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Хельги

Дальше на сцену вышла 17-летняя участница Анастасия Остапчук. Девушка рассказала, что папа поддерживает стремление петь, но мама не понимает ее увлечение. Участница исполнила песню "Toy".

Андрей Данилко сказал, что он понимает, насколько эта песня сложная, поэтому говорит "да". Его поддержали Оля Полякова и Алессандро Сафина своими "да". Настя Каменских заявила, что, по ее мнению, девушке еще рано быть на Х-факторе. В тренировочный лагерь Анастасия таки смогла попасть.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Анастасии Остапчук

После этого на сцену вышел боксер Александр, который назвал себя Черным Джеком. Он решил продемонстрировать судьям свои умения, поэтому выполнил авторскую песню под названием "Целуй".

Судей поразило выступление Александра, однако это не помогло участнику и он получил три "нет" и одно "да" от Оли Поляковой. В следующий этап Александр не смог попасть.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Черного Джека

Тринадцатой вышла покорять сцену Александра Столярова. Она рассказала, что муж не понимал ее увлечение музыкой, поэтому сейчас она самостоятельно воспитывает двоих детей. Для женщины это попытка доказать, что она "еще может".

Кто из участников поразил жюри во время второго кастинга – читайте здесь

Она хотела исполнить композицию группы "Бумбокс", однако судьи убедили ее спеть другую песню под названием "Never Tears Us Apart" и не ошиблись. Ее тембер поразил, потому участница получила четыре "да" и прошла дальше.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Александры Столяровой

Следующей была группа под названием "Пан Карпо". Ранее группа выступала, используя образ известного исполнителя "Дзидзьо", пока представители артиста не запретили это делать. На сцене Х-фактора выполнили свою песню "Пес десь".

Под их зажигательный хит поднялись танцевать Настя Каменских и Оля Полякова, а также весь зрительный зал. Судьи, которые были в хорошем настроении после выступления группы, сказали четыре "да".

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Пан Карпо"

Покорять сцену Х-фактора пытался и Ярослав Смаль. Одиннадцать лет назад участник победил в программе "Караоке на Майдане". Мужчина надеялся увидеть на шоу Игоря Кондратюка, однако среди жюри его не было. Ярослав исполнил песню "Per Te".

Судьи отметили, что он поет очень легко и технически. Оля Полякова и Алессандро Сафина разглядели в нем потенциал, поэтому он получил два "да". Настя Каменских не увидела, что он в формате Х-фактора, поэтому от нее "нет". С ней согласился и Андрей Данилко, сказавший "нет", потому участник не прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Ярослава Смаля

Последней была участница Мария Стопник, которая снималась в клипе группы "Ленинград". Она не хотела остаться только "девочкой из клипа", потому пришла на кастинг. Участница исполнила песню "Boogie Shoes".

Марию охарактеризовали, как готовую артистку. Поэтому, получив четыре "да", девушка прошла в следующий этап – тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Стопник

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".