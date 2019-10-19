Х-фактор 10 сезон 6 выпуск: на шестом кастинге судей восхищали блогеры и военная ЗСУ

Уже в эту субботу на телеканале СТБ прошел ожидаемый 6 выпуск популярного певческого шоу "Х-фактор". Интересно, что это уже 10 сезон известного на весь мир проекта. Сейчас в шоу проходят кастинги, на которых судьи выбирают лучшие голоса и оригинальных участников. Какими песнями очаровали на шестом кастинге– смотрите в материале LifeStyle 24.

19 октября прошел 6 выпуск популярного шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, украинский музыкант Дмитрий Шуров, который известен, как Pianoбой, телеведущий Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова, популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко и итальянский певец Алессандро Сафина.

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Первой на сцену "Х-фактора" вышла милая 16-летняя девушка Мария Боярко из Бердянска, которая всю жизнь мечтала попасть на это шоу. На кастинге она спела иностранную песню "Apres moi".

Судьи похвалили ее и сказали, что это было эмоционально, чувственно и очень круто. А Нино Катамадзе пошутила, что она бы забрала Марию в Грузию и удочерила. В результате они отдали участнице четыре "да" и она прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Боярко

Следующим пришел на кастинг шоу харизматичный Зиновий Карач. Он рассказал историю, как на джазовом фестивале в Ровно работал с Нино Катамадзе и признался, что никогда профессионально не занимался вокалом.

На 6 кастинге "Х-фактора" парень трогательно исполнил песню "Я снова тебе", за что зрители поблагодарили его аплодисментами. Зато члены жюри отметили, что было очень "вкусное" и атмосферное выступление. Так, Зиновий получил от них четыре "да" и прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Зиновия Карача

Далее поражать вышли оптимистичные участники из группы "Furman trash polka band". Они рассказали собственные истории знакомства. Группа оригинально и весело исполнил песню "Гуляй, славяне".

Судьи шоу подплясывали, а после выступления сказали, что им удалось удивить их и что вообще было весело. Однако Игорю Кондратюку этот жанр не близок, поэтому он отказал участникам. Так, группа получила три "да" и прошла в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Furman trash polka band"

После этого выступила эпатажная Илона Сиренко, которая сейчас работает в стриптиз-клубе. Девушка призналась, что хочет доказать себе, что она может дойти до мечты. На сцене шоу "Х-фактора" искренне и эмоционально спела песню Леди Гаги "Shallow".

Ее выступление вызвало восторг у зрителей, однако Игорь Кондратюк остановил выступление из-за того, что ему было скучно. Зато остальные судьи начали его критиковать, потому что они получили удовольствие. В результате Илона получила три "да" и одно нет от Андрея Данилко и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Илоны Сиренко

Пятым вышел на сцену популярного проекта танцор Николай Кравчук, который рассказал, что с детства пел песни. На кастинге шоу парень выполнил свою песню "Где ты", под которую станцевал с одной из судьей – Нино Катамадзе.

Однако члены жюри сказали, что Николай должен еще раскрыть себя и захотели ему помочь. Они отдали ему три "да" и одно "нет" сказал Игорь Кондратюк, поэтому мы увидим участника в следующем этапе.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Николая Кравчука

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После этого очаровать судей своим выступлением решила мужественная девушка Юлия Бордунова, которая служит в Вооруженных силах Украины и защищает Украину на Донбассе. Она рассказала, как воюет и призналась, что ей больше всего жаль детей, которые живут вблизи линии разграничения. Ирина добавила, что на шоу "Х-фактора" ее отправили собратья, и подали ее анкету на кастинг.

Военная красиво спела популярную песню Светланы Тарабаровой – "Фантастическая женщина". Судьи, очарованные ей, аплодировали стоя, а зрители кричали "Молодец". Они поблагодарили ее и всех военных за мир, что тронуло девушку до слез.

А за выступление члены жюри шоу похвалили Юлию, но сказали, что им не хватило драйва. В результате они отдали ей три "да", поэтому девушка прошла дальше.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Юлии Бордуновой

Следующим феерично выступил хор "Каменщики", в состав которого входят 14 парней и мужчин и их наставница. Участники оригинально спели известную современную песню группы "Антитела" – TDME ("Там, где мы есть").

Оля Полякова призналась, что они училась на дирижера хора, поэтому решила выполнить это вместе с участниками. А за выступление члены жюри сказали, что не все прошло гладко, однако это было интересно, поэтому они отдали им три "да".

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление "Каменщиков"

Восьмой поражать вышла невероятная девушка Кристина Мутамбе, которая рассказала личную историю и сказала, что она – бэк-вокалистка известной певицы Ирины Билык. На сцене шоу "Х-фактор" девушка эффектно спела популярную песню певицы Бейонсе "Halo".

Судьи заверили, что начала Кристина петь красиво, но к концу это немного испортилось. Поэтому они сказали ей спеть песню еще раз, но без мелодии. Члены жюри отдали ей четыре "да", чем дали шанс пройти дальше.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Кристины Мутамбе

Далее вышла на сцену шоу симпатичная 21-летняя девушка-блогер Виктория Кондуракций. Она необычно спела авторскую песню "Мама была права", которой удивила членов жюри.

Они сказали ей, что песня "надоела за одну минуту", хотя она была яркая и хорошо выполнена. В результате Виктория получила три «да» и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктории Кондуракций

Следующим пришел на кастинг шоу известный экс-ведущий на телеканале "СТБ" Георгий Колдун. Мужчина драйвово исполнил известную всему миру песню "Livin on a Player", под которую даже начала подтанцовывать Оля Полякова.

Члены жюри заверили, что Георгий круто выступил и является очень перспективным для шоу "Х-фактор". Поэтому они отдали ему четыре "да", участник прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

После этого попасть на проект решил искренний Александр Коржов, который работает уличным музыкантом, но мечтает о великом будущем в шоу. Парень поаплодировал сам себе и спел трогательную песню "Хлопья летят наверх".

Судьи отметили, что парень вел себя высокомерно во время выступления. Так, они начали спорить о песне и его исполнении. В результате они сказали ему два "да", Александр не прошел в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Коржова

Далее в эфире "Х-фактора" показали новый день отбора. В этот день членами жюри стали – Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Алессандро Сафина.

Одиннадцатым выступил сельский парень Владислав Качмарик, который рассказал историю из жизни, когда он "думал, что он Бог". На сцене сегодня парень весело спел песню "Беспризорник".

Члены жюри ответили, что Владиславу не нужно петь, у него это не получается и отказали ему в участии в шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Владислава Качмарика

Следующей поразить судей пришла Виктория Петрович из Беларуси, которая поделилась шокирующей историей – она убила человека, из-за чего отсидела в тюрьме 14 лет. Поэтому теперь женщина мечтает кардинально изменить свою жизнь.

На сцене Виктория энергично спела песню "Я такая, как все". Судьи отметили, что посыл песни классный, а само выступление удивило. Однако они отдали ей только два "да", она не прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктории Петрович

Далее на сцену вышла активная 15-летняя девушка, которая любит петь и танцевать Анна Петраш. К тому же, девушка ведет свой блог в Instagram и YouTube.

Участница выполнила свою песню, которая называется "Offline", и поразила судей своим эффектным выступлением. На кастинге члены жюри отметили, что песня станет хитом, а ее исполнение было крутое. Поэтому Анна получила четыре "да" и прошла в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Петраш

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Четырнадцатой пришла на кастинг шоу Екатерина Гончарук, которая поет песни уже 14 лет, однако стать популярной ей пока не удалось. Девушка рассказала свою историю из жизни о несправедливости в шоу-бизнесе.

Участница сильно спела песню "Goodbye", которой покорила членов жюри. Они сказали, что у Екатерины хороший голос и манера пения, поэтому отдали ей четыре "да" – участница прошла дальше.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Екатерины Гончарук

После этого вышел на сцену харизматичный 19-летний парень Александр Дюмин. Участник сказал, что он получает кайф от пения, но сегодня очень нервничал перед выступлением.

Александр необычно и энергично спел песню "Танец пингвина", он смог поразить судей и заполонил зрителей в зале. Участник получил от них три "да", потому прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Дюмина

Следующей вышла покорять судей неординарная 51-летняя Илона Клешина, которая работала хореографом в первом сезоне "Танцев со звездами". Женщина поделилась своими секретами молодости: говорит, самое важное – спорт, здоровое питание, любимые дела и любовь к себе.

Илона спела известную песню "Женщина, которая поет". Члены жюри отметили, что это был мужественный поступок, но она не имеет х-фактора в себе. Поэтому они отдали ей два "да", женщина не прошла в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление Илоны Клешиной

Последней спела экстравагантная группа "Фуджи" из Одессы. Ребята из группы рассказали свой путь к успеху. На кастинге шоу группа драйвово исполнила песню "Не забывай", которой очаровали зрителей в зале.

Судьи сказали, что это было невероятно и солнечно, а ребятам нужно идти в "Х-фактор". Поэтому они отдали им четыре "да", участники прошли в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Фуджи"

Что такое Х-фактор?

Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".