Х-фактор 10 сезон 7 выпуск: чем удивлял Виктор Павлик и как участники признавались в любви

На телеканале СТБ каждую субботу проходит популярное певческое шоу "Х-фактор". Интересно, что это уже 10 сезон известного проекта. Сейчас в шоу происходят только кастинги, на которых судьи выбирают лучшие голоса. Чем поражали участники в седьмом выпуске – смотрите в материале LifeStyle 24.

26 октября состоялся 7 кастинг популярного шоу "Х-фактор". В этом сезоне звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, итальянский певец Алессандро Сафина, эпатажная артистка Оля Полякова и более популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

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Первым на сцену вышел Александр Яременко, который работает слесарем-ремонтником. Однако мужчине не нравится его работа, он купил себе аппаратуру, чтобы играть на свадьбах. Он исполнил песню Олега Винника "Ты в курсе".

Оля Полякова попросила участника развеселить судей, как на свадьбе. Во время выступления она с Настей Каменских активно поддерживали его, танцуя. Андрей Данилко отметил, что участник очень хороший, поэтому он сказал ему "да". Алессандро отметил, что за атмосферу "да", однако за вокал "нет". От Оли Поляковой получил "да", но решающим было "нет" от Насти Каменских. Александр не попал в 10 сезона "Х-фактора".

Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Яременко

Вторым на сцену вышла группа "VINOK". Его солистка не украинка, а переехала сюда из-за своего мужа. Группа презентовала свою авторскую песню "Rules/House".

Еще во время их выступления Алессандро комментировал, какая классная песня. Судьи были поражены невероятной песней, поэтому отдали участникам четыре "да". Группа прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "VINOK"

Следующей вышла участница Алиса Стрыга, которая заявила, что начинает все с начала. Она уже имела опыт певицы, однако после завершения контракта ее продюсер забрал ее творческое имя и песни. Для судей она исполнила песню Miss Li "Aqualung".

Судьи решили дать девушке второй шанс в украинском шоу-бизнесе и участница получила четыре "да". Алиса попала в следующий этап 10 сезона "Х-фактора".

Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Алисы Стрыга

Четвертым вышел Петр Шевчук, который рассказал, что люди считают чудаком. Он заявил, что хочет мира во всем мире и мечтает, чтобы все дружили друг с другом.

Алессандро заявил, что участнику нужно учиться и начать с основ вокала, так что сказал "нет". Оля Полякова считает, что парень сможет еще развиться, поэтому говорит "да". Андрей Данилко заявил, что участник пел с душой, а ноты можно подучить, поэтому "да". Решающим был голос Насти Каменских, сказавшей "нет". Участник не попал в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Шевчука

Далее на сцену "Х-фактора" вышел дуэт "Razsoyl", который исполнил авторскую песню. Участники рассказали, что раньше встречались, однако сейчас они замечательные друзья, которые продолжают вместе петь.

Настя Каменских отметила, что они оригинальны и сказала "да". Оля Полякова, что выполнять такую ​​грустную авторскую песню – это рискованно, но ей понравилось, потому сказала "да". Алессандро понравилось выступление и от него участники получили "да". Андрей Данилко отметил, что в авторской композиции много непонятных слов, однако ему интересно, как дуэт будет развиваться и от него "да". Дуэт попадает в 10 сезон "Х-фактора".



Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Razsoyl"

Шестой покорять судей "Х-фактора" вышла Полина Безносюк, исполнившая песню Katy Perry "I Kissed A Girl". Девушка рассказала, что у нее есть страх сцены, а также что в детстве она стеснялась своей внешности. На сцене девушка рассказала судьям, как сложно ей было переступить через свой страх. Оля Полякова поддержала девушку и сказала ей "да". Алессандро рассказал, что видел, как дрожала девушка, когда начала петь, поэтому от него "да". Такой же ответ она получила от Андрея Данилко и Насти Каменских. Судьи дали девушке шанс преодолеть свой страх, поэтому она попала в тренировочный лагерь. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Полины Безносюк Далее на сцену вышел Святослав Гарасян. Он исполнил песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". В анкете он отметил, что от его пения млеют все женщины. Андрей Данилко сравнил с пением в караоке где-то в баре, поэтому "нет". Оля Полякова поинтересовалась "Почему так запыхался от двух минут?». Также она отметила, что харизма Святослава в нее не попала, поэтому "нет". Алессандро также сказал "нет", но Настя Каменских решила поддержать участника, дав "да". Однако это не помогло Святославу пройти дальше. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Святослава Гарасяна Следующей на сцену вышла Мирина Тимофийчук. Она рассказала, что после свадьбы попала в "золотую клетку". Днем она была с детьми, а ночью садилась за рояль, писала песни и пила. После того, как мужчина поднял на нее руку, она решила уйти. Женщина исполнила песню "Татанци". Настя Каменских сказала, что у нее есть женская солидарность, поэтому "да". Оля Полякова заявила, что никому ничего не надо доказывать, а идти к своей мечте стоит. Алессандро также отдал женщине "да". Женщина попала в 10 сезона "Х-фактора". Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Мирины Тимофийчук Далее покорять сцену "Х-фактора" вышел дуэт под названием "DASTAL". Они выполнили авторскую песню "OKOLO KOLOKOLNI". Для них это дебют, ведь вместе до того они только записывали песни, однако ни разу не выступали. Настя Каменских во время выступления обратила внимание, как двигаются ребята. Андрей Данилко не мог понять, что там "около колокольни" в их песне. Оля Полякова заявила, что она и Настя Каменских узнали одного из участников группы – Артема. Дуэт получил четыре «да» и прошел в следующий этап. Также после выступления один из участников позвал свою девушку на сцену, чтобы попросить ее выйти за него замуж. Девушка сказала "да". Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление дуэта "DASTAL" Десятой на сцену вышла Джемма Меликджанян. Она рассказала, что всю жизнь откладывала свою жизнь на потом, однако ее любимый поддерживает и заставляет ее воплощать мечты. Женщина исполнила песню Земфиры "Мы разбиваемся". На сцену вышла с барабанными палочками ее сына, которые, по ее словам, заряженны успехом. Настя Каменских сказала "нет", ведь, по ее мнению, женщине помешали нервы хорошо исполнить песню. Андрей Данилко рассказал, что ему что-то не понравилось, но он не мог понять, что именно. Чтобы это понять, дал свое "да". Оле Поляковой очень понравилось, поэтому от нее также "да". Решающим был голос Алессандро, который сказал "нет". Женщина не попала в проект "Х-фактор". Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Джеммы Следующим вышел Иван Филипенко, который любит тяжелую музыку, но исполнил песню Валерия Ободзинского "Эти глаза напротив". В жизни парень работает с детьми. Парень объявил "белый танец", считая, что судьи засиделись уже. Во время его выступления Оля Полякова танцевала вместе с Андреем Данилко. Все судьи отдали ему свое "да", поэтому Иван прошел в тренировочный лагерь 10 сезона. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Филипенко После этого на сцену "Х-фактора" вышла Надежда Боднарук. Она исполнила песню "Весна" на стихи Леси Украински. Судьям очень понравилась манера исполнения композиции. Оля Полякова назвала солистку Надю "соловьем" и отдала свое "да". Трое других судей также уверенно сказали "да". Девушка прошла к следующему этапу – тренировочного лагеря. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Надежды Боднарук Далее покорять судей пришел Аскар Майер. В анкете он отметил, что скрывает истинное имя. Однако по секрету Насте Каменских он рассказал на ушко. Мужчина исполнил песню Ed Sheeran "Shape of You". Алессандро рассказал, что ему показалось будто Аскар мысленно был не на сцене, поэтому получил "нет". Оля Полякова дала свое "да", но посоветовала участнику искать себя. Андрей Данилко согласился, но сказал "нет". Такой же ответ дала Настя Каменских. Аскар не попал в 10 сезон "Х-фактора". Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Аскара Майера Затем на сцену вышла группа "Ganna Baby", которая исполнила песню Billie Eilish "Bad Guy". Участники заявили, что любят вызовы и готовы их принимать. Настя Каменских заявила, что это "черте шо", но ей понравилось. Алессандро сказал, что они очень яркие. Хотя он не любит такую музыку, но ему понравилось, поэтому "да". Все судьи отдали свои «да», значит группа попала в тренировочный лагерь. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление "Ganna Baby" Следующей пела Ксения Царенко. Девушка рассказала, что она единственная дочь в семье. Она с самого детства ездила по конкурсам, а сейчас хотела бы внести вклад в развитие украинской культуры. Ксения исполнила песню Sia "Cheap Thrills". Андрей Данилко отметил, что это было стандартно, поэтому участнице стоит понять, что это не школа. От него она получила "нет". Алессандро рассказал, что не увидел в девушке харизмы и того "Х-фактора". Однако сказал "да", чтобы посмотреть сделает ли девушка выводы. Настя Каменских не увидела драйва, поэтому от нее также "нет". Оля Полякова также дала "нет", поэтому девушка не прошла дальше. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Ксении Царенко Затем вышел участник, который уже был на "Х-факторе" – Рауль Хамза. Он исполнил песню, которую ранее пел в группе с братом и сестрой. Он исполнил песню Oscar Benton "Bensonhurst blues". Оля Полякова отметила, что видит артиста, но считает, что он не раскрылся до конца, однако сказала "да". Андрей Данилко заявил, что парень может быть в тренировочном лагере. От остальных судей Рауль также получил "да" и попал в тренировочный лагерь "Х-фактора" 10 сезона. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Рауля Хамзы Еще одной участницей, которая пыталась покорить "Х-фактор", была Екатерина Ерошкина. Женщина рассказала, что ее бабушка была оперной певицей. Она исполнила песню Фредерик Кемп "Голос".

Алессандро во время выступления Екатерины выкрикивал "Браво" и ему очень понравилось, поэтому "да". Настя Каменских считала, что участнице будет трудно в проекте. В защиту Екатерины стала Оля Полякова, поэтому девушка получила еще два "да". Андрей Данилко также сказал "да", потому участница попала в проект "Х-фактор". Читайте также: Х-фактор 10 сезон 5 выпуск: какими феерическими голосами и номерами поражали участники судей Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Екатерины Ерошкиной Следующей была Светлана Лигун, которую называют в деревне "доброй феей". Для "Х-фактора" женщина в Фейсбуке нашла подтанцовку. Женщина рассказала, что свое выступление видела во сне, поэтому хотела воплотить его в реальность в 10 сезоне. Она спела песню Аллы Пугачевой "Делу время". Для своего выступления, кроме подтанцовки, Светлана подготовила еще и специальный реквизит. Однако это не помогло ей попасть в "Х-фактор". Женщина получила два "да" и два "нет". Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Светланы Лигун Последним на сцену вышел Виктор Павлик с сыном Александром. Певец рассказал, что считает школу "Х-фактора" очень мощной. Они в дуэте спели песню "Что ты знаешь о женщинах?». Судьи и зрители были в восторге от их выполнения. Оля Полякова после выступления просила Виктора Павлика проходить в 10 юбилейный сезон "Х-фактора" вместе с сыном. Они получили четыре неоспоримых "да" и прошли в шоу. Х-фактор 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктора и Александра Павлика

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-Фактор".