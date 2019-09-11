Х-фактор 10 сезон: кто из украинских звезд станет звездными тренерами шоу

14 сентября на телеэкранах появится юбилейный 10 сезон вокального шоу "Х-фактор". Организаторы уже заявили, что проект будет особенным, и признались, кто из отечественных звезд займет судейское кресло.

Согласно официальному заявлению авторов проекта "Х-фактор", звездными тренерами стали Настя Каменских, Андрей Данилко и Оля Полякова. Организаторы подготовили неожиданный сюрприз для поклонников: впервые кресло судьи в украинском шоу займет знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.

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Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд! Судьями праздничного сезона стали: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Алессандро Сафина,

– говорится в заявлении.

Съемки вокального шоу начались сегодня, 25 июня. Затем на официальной странице "Х-фактора" в Instagram появилось фото, на котором видно всех звездных судей проекта. Вместе с певцами красовалась и знаменитость, которая станет ведущей шоу – это актриса Даша Трегубова.

Впервые в истории украинской адаптации шоу кресла судей будут занимать приглашенные звезды, которые заменят своих коллег только на время кастингов. Так, одним из них будет известный продюсер Игорь Кондратюк, который занял место Оли Поляковой на один эфир.

"Я скучал по "Х-фактору". Мне было очень интересно, как сложится наше общение с новыми членами жюри, так как судьи на этапе кастингов – это команда, которая работает на интуиции чаще, чем на слуху, чем на созерцании артиста. Но , думаю, мы сработались. Я немного переживал, стоит ли второй раз заходить в одну и ту же реку... Но этого не произошло, здесь все замечательно. Уже увидел нескольких участников, которые мне очень понравились и запомнились", – поделился впечатлениями Игорь Кондратюк журналистам СТБ.

Кроме этого, в одном эфире зрители смогут увидеть Дмитрия Шурова, более известного как Pianoбой. Артист уже занимал кресло звездного тренера, поэтому признается, что тосковал за таким форматом шоу.

"С одной стороны, я очень кайфую за этим столом, ведь рядом со мной – драйвовые, крутые и прекрасные люди, с которыми очень приятно проводить время. С другой стороны, я не могу сказать "да", когда не вижу в человеке Х фактор. Это иногда бывает достаточно больно, потому что у каждого бывают разные обстоятельства", – поделился впечатлениями Дмитрий Шуров.

Судьи сезона "Х-фактор" в Украине

Настя Каменских – популярная украинская певица, выступающая под творческим псевдонимом NK. До 2018 года была участницей дуэта "Потап и Настя", а в мае 2019-го вышла замуж за экс-коллегу Алексея Потапенко.

Кроме вокальной карьеры, Настя Каменских активно занимается собственным блогом на YouTube и брендом спортивной одежды NKsport. С поклонниками артистка часто делится секретами красоты, показывает свои тренировки и закулисье жизни артиста. Певица уже более 11 лет является любимицей публики, обладательницей огромного количества наград, а также эталоном красоты и успеха.

Судейская работа в "Х-факторе" для Насти Каменских не является дебютной. Артистка в 2018 году уже принимала участие в вокальном проекте и помогала молодым артистам открывать весь диапазон своего голоса.



Настя Каменских – судья "Х-фактора" 10 сезон / Instagram / @kamenskux

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Андрей Данилко, пожалуй, один из самых успешных судей "Х-фактора". Украинский артист принимает участие в съемках вокального проекта с 2016 года, поэтому его появление в юбилейном 10 сезоне было довольно ожидаемым.

Как известно, Андрей Данилко – знаменитый артист, продюсер, композитор, режиссер, сценарист, телеведущий, актер. Наибольшую славу ему принес образ проводницы Верки Сердючки. Именно с ним певец покорил шоу-бизнес и мир, заняв 2 место на Евровидении-2007. Авторитетное британское издание The Guardian назвало номер Сердючки "лучшей песней, которая не выиграла Евровидение". И хотя Верка исчезла из медийного пространства, Андрей Данилко участвует в ряде вокальных проектов. В частности, Нацотборе к Евровидению.



Андрей Данилко – судья "Х-фактор" 10 сезон / СТБ

Оля Полякова – певица, актриса и телеведущая. Она считается одной из самых эпатажных артисток украинского шоу-бизнеса благодаря соблазнительным сценическим костюмам и острым комментариям. В то же время певица с легкостью исполняет оперные партии, что продемонстрировала во время шоу "Удивительные люди".

Артистка любит приобщаться к телепроектам. Так, Оля Полякова была победительницей шоу "Народная звезда", участвовала в "Танцах со звездами", "Звезда + звезда", "Парад советов", "Пой как звезда", "Кто против блондинок". Кроме этого, Оля Полякова занимала судейское кресло в юмористическом проекте "Лига смеха". Теперь артистка планирует баллотироваться в Верховную Раду, создав собственную женскую партию.



Оля Полякова – судья "Х-фактор" 10 сезон / Instagram / @polyakovamusic

Алессандро Сафина – знаменитый итальянский тенор, которым восхищается весь мир. Вокальную карьеру артист начал еще в 9 лет, поэтому сейчас может похвастаться немалыми достижениями. Певец записал 8 альбомов, которые завоевали популярность. Наряду с мировыми наградами, Алессандро Сафина завоевал и украинскую награду: во время выступления на "Человек года-2010" ему вручили статуэтку в номинации Solo Star.

Для Алессандро участие в отечественном вокальном проекте является дебютным. Однако он, как и Дан Балан в "Голосе страны-9", может одержать победу на шоу.



Алессандро Сафина – судья "Х-фактор" 10 сезон

Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине состоялась премьера 9 сезона шоу "Х-фактор". Судьями проекта стали Дмитрий Шуров, Олег Винник, Настя Каменских и Андрей Данилко. Теперь же к выпуску готовят 10 юбилейный сезон проекта.