Х-фактор 10 сезон 15 выпуск: с какими известными звездами выступали участники

Уже в эту субботу, 15 декабря, состоялся долгожданный финал популярного шоу "Х-фактор" 10 сезон, где вся Украина узнала имена суперфиналистов, которые будут соревноваться за победу в шоу. Как талантливые участники 15 выпуска доказывали судьям и зрителям, что именно они достойны стать финалистами проекта – смотрите в материале LifeStyle24.

На 15 прямом эфире "Х-фактора" четверо финалистов шоу выступили в дуэте с известными звездами шоу-бизнеса: популярным артистом Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и секс-символом поп-сцены Максом Барских и судьей "Х-фактора" Олей Поляковой.

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Кроме интригующих дуэтов, участники готовят еще по две песни: одна из них – та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки, а другой трек – авторская песня.

Песня с кастинга

Первой открывала 15 выпуск 10 сезона "Х-фактора" категория "Девушки" – Мария Стопник. Девушка считала, что сейчас ей нужно вернуть ту девушку, которая приходила на кастинг телепроекта. Конкурсантка исполнила песню Glee "Boogie Shoes".

Оля Полякова заявила, что Мария сделала "очень классное открытие" и девушка была очень энергичная. С яркостью выступления участницы согласились и другие судьи.

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Стопник

Вторым покорял сцену "Х-фактора" подопечный Насти Каменских – Антон Вельбой. Он признался, что не верил в свои шансы попасть в проект. Вспомнил, что на кастинге он очень испугался, наблюдая за другими участниками. Антон исполнил песню Monatik – "УВЛИУВТ".

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

Далее выступал Георгий Колдун, который является подопечным Оли Поляковой и ее категории "Старше 30". Участник рассказал, что стал уверенным на сцене "Х-фактора", в частности благодаря зрителям. В финале он очень боится разочаровать зрителей, которые за него болеют. Георгий исполнил песню Bon Jovi – "Livin` on a Prayer".

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

Четвертой вышла на сцену 10 сезона "Х-фактора" Элина Иващенко, которая является подопечной Игоря Кондратюка. Игорь Кондратюк заявил, что она "всех сделала". Оля Полякова отметила, что если она такое делает в 17 лет, то что она сделает в 30? Элина исполнила песню Demi Lovato – Stone Cold. Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко Выступление со звездой Антон Вельбой вышел на сцену со звездным гостем Сергеем Бабкиным, которые спели песню "Дыши медленно". Участник заявил, что ему очень нравится идеология певца и он восхищается, как много артист сделал для достижения успеха. Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя с Сергеем Бабкиным Георгий Колдун вышел на сцену с секретной звездой, которой интриговали зрителей целую неделю. Ею оказалась Оля Полякова, в команде которой находится участник. Они исполнили песню Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow". Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Гергия Колдуна с Олей Поляковой Покорять сцену "Х-фактора" следующими вышла Элина Иващенко вместе с Олегом Винником. Дуэт исполнил песню "Мать говорит правду". Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко с Олегом Винником Мария Стопник вышла на сцену 10 сезона вместе с Максом Барских. Участница "Х-фактора" заявила, что ей очень повезло со звездой, с которой делала выступление. Они исполнили песню "Февраль". Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Стопник с Максом Барских

Авторская песня

Первым представлять собственную композицию вышел Антон Вельбой с песней "Ветер". Парень признался, что он видит, как "выбивает" конкурентов и каждый раз остается в проект.

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Участник не считает, что его песня не будет хитом и это очень рискованная для него композиция. Он заверил, что это будет кое-что неожиданное.

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Антона Вельбоя

Элина Иващенко исполнила свою песню "Get up". Девушка заявила, что планирует выполнить эту композицию на национальном отборе на Евровидение. Игорь Кондратюк прокомментировал, что таких сильных песен не было с тех пор, как победила Джамала.

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

Оля Полякова была вынуждена покинуть прямой эфир раньше, поэтому представляли Георгия Колдуна судьи и одновременно конкуренты. Участник рассказал, что репетицию с авторской песней Полякова тоже не смогла посетить из-за плохого самочувствия. Однако однажды она таки пришла на студию, чтобы подготовить "бомбу на "Х-фактор". Георгий Колдун исполнил песню "Хватит".

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

Последней на сцену "Х-фактора" вышла Мария Стопник. Девушка заявила, что песня "сразу западает в голову". Участница исполнила песню под названием "Не моя зима".

Х-фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Стопник

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".