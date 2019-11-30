Х-фактор 10 сезон 12 выпуск: какие сюрпризы были в первом прямом эфире и вернулся ли Данилко

"Х-фактор" завершил поиски лучших певцов и певиц Украины. Стартовал первый прямой эфир 10 сезона масштабного телешоу. Как прошел 12 выпуск и кто покинул проект – читайте дальше.

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

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Участники всю неделю тщательно готовили постановки, чтобы покорить и судей, и зрителей.

Шоу началось с интриги, ведь среди судей, кроме Андрея Данилко, отсутствовала еще и Настя Каменских. Ведущая Дарья Трегубова раскрыла секрет, что певица находится на M1 Music Awards, но все же присоединилась к прямому эфиру "Х-фактора".

После первой рекламной паузы ведущая таки объявила о возвращении Андрея Данилко. Он рассказал, что съемки были еще летом и тогда был сложный период его жизни. Сейчас, когда прошло время, он готов вернуться к 10 сезона "Х-фактора".

Тем временем Игорь Кондратюк из зала вытащил зрителя, чтобы посадить его на место Андрея Данилко. Как оказалось, у него день рождения, поэтому Оля Полякова спела ему песню "Happy birthday".

Категория "Девушек" открывали первый прямой эфир "Х-фактора". Юлия Бордунова выступила с песней NK "Я тобі обіцяю". Еще во время объявления конкурсантки Игорь Кондратюк рассказал, что участница беременна и ожидает дочь.

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Юлии Бордуновой

Далее сцену покоряла категория Оли Поляковой – "Старше 30". Участник Георгий Колдун исполнил песню Валерия Меладзе "Как ты красива сегодня". Настя Каменских заявила, что считает его сильным конкурентом для участников своей категории, что подтвердил и Игорь Кондратюк.

После выступления Оля Полякова прокомментировала, что такая песня для Георгия слишком скучна и она не показала стержень участника. Несмотря на это, она считает, что он "действительно круто поет".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Георгия Колдуна

После этого на сцену вышла категории Андрея Данилко – "Группы". Дуэт "Чудові" исполнил песню Shawn Mendes, Camila Cabello "Señorita". Певцы рассказали, что им трудно работать вместе, потому что они очень разные. Это заметил и Андрей Данилко, который заявил, что они вылетят, если участники не смогут договориться.

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: группы "Чудові"

Четвертыми покорять 10 сезон "Х-фактора" вышла категория "Старшие 30". Участница известна, как "няня детей Оли Поляковой" – Людмила Базелюк. Также Полякова раскрыла секрет, что, когда женщина училась имела псевдоним – Люсела. Участница "Х-фактора" исполнила песню Олега Винника "Вовчиця".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Людмилы Базелюк

Затем покоряли сцену "Парни" Насти Каменских. Первым из этой категории участников был Артем Забелин, который исполнил песню Грибы "Тает Лед". Он рассказал, что на самом деле раньше он не был таким самоуверенным, а больше боялся всего. Сейчас он понял, что может и хочет показать это людям.

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Артема Забелина

Следующей была участница Оли Поляковой – Анна Иваница. Она исполнила песню MARUV "Siren Song". Конкурсантка рассказала, что композиция для нее сложная, однако не из-за вокального исполненич, а как концертный номер.

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Анны Иваницы

Седьмой была группа "Furman trash polka band", которая относится к команде Андрея Данилко. Наставник рассказал, что запомнил их из-за "пальмі" на голове вокалистки. Группа исполнила песню Michel Telo "Nossa Nossa".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: группы "Furman trash polka band"

Затем на сцену "Х-фактора" вышла категория "Девушки" – Элина Иващенко. Игорь Кондратюк на репетиции заявил, что "это не выигрышная история", поэтому он хотел заменить песню для участницы. В 10 сезоне она исполнила песню Полины Гагариной "Кукушка".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Элины Иващенко

Юрий Каналош из категории "Парни" Насти Каменских следующим покорял сцену 10 сезона. Участник рассказал о своем тяжелом годе и то, что он немножко потерялся, но именно "Х-фактор" стал для него спасением. Юрий исполнил песню Sam Smith "Stay with me".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Юрия Каналоша

Далее на "Х-факторе" выступала группа "Romax". Андрей Данилко заявил, что он запомнил их еще с кастингов 10 сезона и очень на них рассчитывает. Группа исполнила песню Потапа и Олега Винника "Найкращий день".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: группы "Romax"

Следующим на сцене "Х-фактора" был участник на которого свалилось много критики. Это участник категории Насти Каменских – Антон Вельбой. Парень хочет, чтобы его воспринимали серьезно, а судьи посоветовали ему не учитывать злобные комментарии. В прямом эфире он исполнил песню Ляписа Трубецкого "В платье белом".

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Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Антона Вельбоя

Последней на сцене "Х-фактора" была Мария Стопник. Игорь Кондратюк даже успел пригласить девушку сняться в эпизодической роли украинского сериала. Наставник рассказал, что "она может быть экспрессивной и лирической, ведь имеет чакры, которые может раскрыть". Конкурсантка исполнила песню R. Kelly "I Believe I Can Fly".

Х-фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Марии Стопник

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний.