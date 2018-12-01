Х-фактор 9 сезон 14 выпуск: сразу три участника выбыли из шоу на втором прямом эфире

76 Читати новину українською
Х-фактор 9 сезон - кто ушел 01.12.2018 - смотреть онлайн
Х-фактор 9 сезон 14 випуск: сразу три участника выбыли из шоу на втором прямом эфире / 24 канал

После 14 выпуска девятого сезона "Х-фактора", вышедший на телеканале СТБ 1 декабря 2018 года, шоу покинули сразу три участника – Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и группа "Jazzforacat". Таким образом борьбу за звание Х-фактора Украины продолжают лишь 8 участников.

В 14 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли справиться с темой первого эфира – музыка 90-х.

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 14 выпуск: какими зажигательными выступлениями участники поражали на втором прямом эфире

В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинации попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.

Каждый судья тренирует отдельную категорию участников:

  1. категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time","Jazzforacat").
  2. категория "Юноши" – Андрей Данилко (Александр Илюха, Иван Ищенко, Петр Герасимов, Дмитрий Волканов).
  3. категория "девочки" - Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко).
  4. категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Ольга Цепкало, Александр Рябенко, Марк Савин).

В прошлом эфире проект покинули два участника – Александр Рябенко (команда Дмитрия Шурова) и Александр Илюха (команда Андрея Данилко).

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования зрителей (видео загрузится позже)

Сегодня, по результатам зрительского голосования, в номинацию на вылет попали еще три артиста – Маргарита Двойненко, второй раз за прямые эфиры – Ольга Цепкало и группа "Jazzforacat".

Ольга Цепкало спела крутую рок-песню группы "Guns N' Roses – "Sweet Child o' Mine". Маргарита Двойненко исполнила песню Ларисы Долиной – "Стена". Из группы "Jazzforacat" на сцену вышел только один парень – Сергей, который боролся за двоих, поскольку его друг плохо себя чувствовал.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "За жизнь Маргарити Двойненко (видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "За жизнь" Ольга Цепкало (видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "За жизнь группы "Jazzforacat" (видео загрузится позже)

Олег Винник отдал свой голос за свою участницу – Маргариту Двойненко, Настя Каменских проголосовала за свою группу "Jazzforacat", Дмитрий Шурок выбрал участницу из своей категории – Ольга Цепкало, а Андрей Данилко предложил коллегам другой вариант. В результате голосования судей грандиозное шоу покинули сразу три участника.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: решение судей (видео загрузится позже)

Х-Фактор
Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1784
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1030
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
29 ноября 10:03 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 11361
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
538
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
841
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
27 ноября 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
587
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук