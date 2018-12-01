Х-фактор 9 сезон - кто ушел 01.12.2018 - смотреть онлайн

После 14 выпуска девятого сезона "Х-фактора", вышедший на телеканале СТБ 1 декабря 2018 года, шоу покинули сразу три участника – Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и группа "Jazzforacat". Таким образом борьбу за звание Х-фактора Украины продолжают лишь 8 участников.

В 14 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли справиться с темой первого эфира – музыка 90-х.

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В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинации попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.

Каждый судья тренирует отдельную категорию участников:

категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time","Jazzforacat"). категория "Юноши" – Андрей Данилко (Александр Илюха, Иван Ищенко, Петр Герасимов, Дмитрий Волканов). категория "девочки" - Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко). категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Ольга Цепкало, Александр Рябенко, Марк Савин).

В прошлом эфире проект покинули два участника – Александр Рябенко (команда Дмитрия Шурова) и Александр Илюха (команда Андрея Данилко).

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования зрителей (видео загрузится позже)

Сегодня, по результатам зрительского голосования, в номинацию на вылет попали еще три артиста – Маргарита Двойненко, второй раз за прямые эфиры – Ольга Цепкало и группа "Jazzforacat".

Ольга Цепкало спела крутую рок-песню группы "Guns N' Roses – "Sweet Child o' Mine". Маргарита Двойненко исполнила песню Ларисы Долиной – "Стена". Из группы "Jazzforacat" на сцену вышел только один парень – Сергей, который боролся за двоих, поскольку его друг плохо себя чувствовал.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "За жизнь Маргарити Двойненко (видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "За жизнь" Ольга Цепкало (видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "За жизнь группы "Jazzforacat" (видео загрузится позже)

Олег Винник отдал свой голос за свою участницу – Маргариту Двойненко, Настя Каменских проголосовала за свою группу "Jazzforacat", Дмитрий Шурок выбрал участницу из своей категории – Ольга Цепкало, а Андрей Данилко предложил коллегам другой вариант. В результате голосования судей грандиозное шоу покинули сразу три участника.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: решение судей (видео загрузится позже)

Х-Фактор

Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".