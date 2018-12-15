Х-фактор 9 сезон - кто ушел 15.12.2018 - смотреть онлайн

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск: в четвертом прямом эфире шоу покинули Пётр Гарасымив и Duke Time
После 16 выпуска девятого сезона "Х-фактора", вышедший на телеканале СТБ 15 декабря 2018 года, шоу покинули еще два участника – Петр Гарасымив и группа "Duke Time". Таким образом борьбу за звание "Х-фактора Украины" продолжают лишь четверо конкурсантов.
В 16 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли удивить зрителей своим исполнением песен, поэтому покинули шоу.
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В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинацию попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.
Каждый судья тренирует отдельную категорию участников:
- категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time").
- категория "Парни" – Андрей Данилко (Петр Гарасымив и Дмитрий Волканов).
- категория "Девушки" – Олег Винник (Ольга Жмурина).
- категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Марк Савин).
Во время прошлого эфира грандиозное шоу покинули еще два участника – Иван Ищенко (тренер – Андрей Данилко) и PALINA (тренер – Олег Винник).
Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования зрителей
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Сегодня, по результатам зрительского голосования, в номинацию на вылет попали еще три артиста – группа "Duke Time", Петр Гарасымив и Ольга Жмурина.
Первым песню "за жизнь" спел Петр Гарасымив (тренер Андрей Данилко). Композиция Николая Мозгового "Материнська любов" в исполнении Петра прозвучала очень красиво. Далее песню Адель "Rolling in the Deep" исполнила очаровательная Ольга Жмурина (тренер Олег Винник), а третьим на сцене выступила группа "Duke Time" (тренер Настя Каменских) с композицией Europe "The final countdown".
Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Петра Гарасымива
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Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Ольги Жмуриной
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Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" "Duke Time"
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Каждый из судей в решающем голосовании отдал голос за своего подопечного, кроме Дмитрия Шурова, ведь его участников в номинации не было. Поэтому его голос и определил судьбу песни "за жизнь".
В результате голосования судей в проекте осталась Ольга Жмурина, а грандиозное шоу покинули – Пётр Гарасымив и группа "Duke Time".
Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: вердикт судей
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Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".