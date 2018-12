Х-фактор 9 сезон - кто ушел 15.12.2018 - смотреть онлайн

После 16 выпуска девятого сезона "Х-фактора", вышедший на телеканале СТБ 15 декабря 2018 года, шоу покинули еще два участника – Петр Гарасымив и группа "Duke Time". Таким образом борьбу за звание "Х-фактора Украины" продолжают лишь четверо конкурсантов.

В 16 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли удивить зрителей своим исполнением песен, поэтому покинули шоу.

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 16 выпуск: какие сюрпризы подготовили наставники воспитанникам своих конкурентов

В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинацию попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.

Каждый судья тренирует отдельную категорию участников:

категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time"). категория "Парни" – Андрей Данилко (Петр Гарасымив и Дмитрий Волканов). категория "Девушки" – Олег Винник (Ольга Жмурина). категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Марк Савин).

Во время прошлого эфира грандиозное шоу покинули еще два участника – Иван Ищенко (тренер – Андрей Данилко) и PALINA (тренер – Олег Винник).

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования зрителей

(Видео загрузится позже)

Сегодня, по результатам зрительского голосования, в номинацию на вылет попали еще три артиста – группа "Duke Time", Петр Гарасымив и Ольга Жмурина.

Первым песню "за жизнь" спел Петр Гарасымив (тренер Андрей Данилко). Композиция Николая Мозгового "Материнська любов" в исполнении Петра прозвучала очень красиво. Далее песню Адель "Rolling in the Deep" исполнила очаровательная Ольга Жмурина (тренер Олег Винник), а третьим на сцене выступила группа "Duke Time" (тренер Настя Каменских) с композицией Europe "The final countdown".

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Петра Гарасымива

(Видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Ольги Жмуриной

(Видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" "Duke Time"

(Видео загрузится позже)

Каждый из судей в решающем голосовании отдал голос за своего подопечного, кроме Дмитрия Шурова, ведь его участников в номинации не было. Поэтому его голос и определил судьбу песни "за жизнь".

В результате голосования судей в проекте осталась Ольга Жмурина, а грандиозное шоу покинули – Пётр Гарасымив и группа "Duke Time".

Х-фактор 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: вердикт судей

(Видео загрузится позже)

Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".