Х-фактор 9 сезон 17 выпуск: в пятом прямом эфире шоу покинули Марк Савин и Ольга Жмурина

В пятом прямом эфире девятого сезона певческого шоу "Х-фактор", вышедшего на телеканале СТБ 22 декабря 2018 года, шоу покинули еще два участника – Ольга Жмурина и Марк Савин. Таким образом, в суперфинал вышли 2 участника, которые начнут борьбу за звание "Х-фактора".

В 17 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли удивить зрителей своим исполнением песен, поэтому покинули шоу.

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В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинацию попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.

На прошлом эфире грандиозное шоу покинули еще два участника – Петр Гарасымив (тренер – Андрей Данилко) и группа Duke Time (тренер – Настя Каменских).

Сегодня по результатам зрительского голосования шоу пришлось покинуть за шаг до суперфинала Марку Савину (тренер – Дмитрий Волканов) и Ольге Жмуриной (тренер – Олег Винник).

Х-фактор 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования зрителей (видео загрузится позже)

Участники спели свои прощальные песни и покинули шоу.

Итак, в суперфинал прошли два участника, которые в субботу, 29 декабря, сразятся за победу, – группа ZBSband (наставница – Настя Каменских) и Дмитрий Волканов (наставник – Олег Винник).

Х-Фактор

Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".