ZBSband – победитель шоу "Х-фактор" 9 сезон: биография исполнителей

ZBSband – украинская группа, что одержала победу в грандиозном талант-шоу "Х-фактор" 9 сезон, суперфинал которого состоялся в субботу, 29 декабря.

Певческое шоу "Х-Фактор" 9 сезон закончило поиск уникальных голосов. Судьи проекта – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко – выбрали победителя проекта. Им стала группа ZBSband. История двух мальчиков-киевлян поражает своим юношеским максимализмом и жаждой творческих взлетов. Именно поэтому им удалось выиграть и стать лучшими в 9 сезоне "Х-фактор". О жизни, становлении, любви к музыке и планах на будущее – читайте далее в материале.

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Что интересно, победа музыкальной группы стала первой в истории украинского проекта, ведь до этого раньше побеждали лишь единичные исполнители, передает сайт «СТБ». 24-летние ребята-сверстники создали свою группу, учась в одном учебном заведении – Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Кроме того, что они оба хотели получить специальность "актер театра и кино", Владислав и Богдан вместе жили в одном общежитии. Оба парня любят кино и музыку, и мечтают много путешествовать. Влад пишет песни и стихи, и раньше даже занимался футболом, хотя и сейчас играет в команде "Свободные актеры", в то время как Богдан участвует в постановках театра и интересуется новинками музыкальной индустрии и кинематографа.



Группа ZBSband стала победителем шоу "Х-фактор" 9 сезон

Ребята сначала даже не думали о создании группы, поскольку раньше даже не дружили, но после совместной работы на одной сцене киевского театра "Золотые Ворота", их художественный руководитель предложил им сделать собственный концерт после спектакля. Мужчина их сразу увидел в одном дуэте, поскольку Влад начитывал стихи, а Богдан пел "стебные песни". Так и началась эпоха новой музыкальной группы ZBSband. Идея создания такого названия коллектива пришла не сразу, однако ее можно объяснять как "Золотые Бойс Шоу Бэнд" (Золотые Boys Show Band).

Золотые – название театра, Бойс – здесь все понятно (с английского – "ребята" – 24 канал), шоу – потому что наши песни обречены на шоу, и бэнд как есть,

– поделился Богдан Буйлук.

Участники группы-победителя "Х-фактора" договорились сразу, что конфликты между собой они устраивать не будут. Певцы не ссорятся и считают себя лидерами, хотя и часто уступают друг другу ради развития коллектива. Несмотря на то, что ребята считают себя по характеру "трагиками", больше всего они любят создавать веселые песни. На кастинг проекта ZBSband пришел с шутливой песней, написанной на кухне с несерьезными намерениями. До 4 прямого эфира они следовали собственному смешному стилю, но под руководством Насти Каменских им все же пришлось несколько изменить свой репертуар.

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"В тот вечер даже две песни записали: "Творческие люди" и "Посчитай мои слезы". Когда двум людям есть что рассказать в песне, тогда смысл умножается на два. Мы уже так хорошо друг друга знаем, что чувствуем, когда одному из нас нужна поддержка. Друг другу очень помогаем. Но посмеяться – всегда готовы", – признался Владислав Онищенко.



Группа ZBSband стала победителем шоу "Х-фактор" 9 сезон

Ребята также признались, что аранжировку к музыке они пишут по очереди и им так очень даже удобно: "По очереди. Три аккорды я, три – Богдан. Кто держит в руках гитару, то и пишет". Даже победив в проекте "Х-фактор", у музыкантов хорошие отношения с группой Jazzforacat и Иваном Ищенко, которые покинули проект в начале декабря в 14 и 15 выпусках соответственно.

У нас есть идея сделать совместную песню с Jazzforacat. Мы очень много говорим об этом. С ними можно спеть глубокую лирику. И с Ваней Ищенко! С ним можно подурачиться. Мы на одной волне, он очень хороший друг. Мы общаемся постоянно. Благодаря проекту "Х-фактор" появляются люди на эстраде, которые просто так из нее не уйдут, – интересные личности, на которых хочется смотреть. На каком бы этапе они ни покинули шоу – у них большое будущее. Они все очень перспективные. Их музыка отличается, за ними хочется наблюдать и слушать,

– рассказал об экс-участниках 9 сезона Владислав.

По поводу амбиций на будущее после проекта, группа ZBSband в один голос говорят, что уже начали планировать большой концерт в феврале 2019 года с программой на 2 часа. Хотя ребят-исполнителей можно считать положительными артистами, они все же хотят больше открыться поклонникам и быть в их памяти не только "клоунами". Они уверенно добавляют, что "материала в них часов в 8 концерта", а альбомов можно сделать уже на 3 пластинки.

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"Мы идем не от того, кем нас хотят видеть, а что хотим показать. Множество раз задумывался, не очень ли много мы на себя взяли? Но если у нас это есть, мы получаем от этого удовольствие, почему бы нет? У нас это есть, мы все успеваем. Это в кайф! Будем петь о том, что интересно и цепляет. У нас очень символические песни", – прокомментировала будущее группа ZBSband.



Группа ZBSband стала победителем шоу "Х-фактор" 9 сезон

На проект ребята Владислав и Богдан пришли с разной целью, но их цели и желания все же очень похожи. Влад пришел на "Х-фактор", чтобы проверить и испытать себя, и делиться с людьми своими чувствами и переживаниями через музыку. Богдан в то же время стремился открыть в себе новые грани и реализовать себя в музыке, что ему в команде с Владиславом прекрасно удается. Ребята не боятся звездной болезни, ведь по их мнению нужно "сохранять веру в чудеса и всегда стремиться к большему".

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие певчего таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".