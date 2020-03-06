Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы

Уже в более чем 70 странах мира зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Эпидемия довольно быстро распространяется, так как болезнь передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Поэтому эксперты советуют временно воздержаться от путешествий. Однако как защитить себя в дороге, если от поездки сложно отказаться, – читайте на LifeStyle 24.

По последним данным, от вирусной пневмонии, возникшей вследствие коронавируса, умерли более 3,3 тысячи человек. Общее количество инфицированных превышает 98 тысяч. Однако есть и хорошие новости: от коронавируса вылечились 55 тысяч человек. Такие данные заставляют задуматься: не лучше ли отменить запланированную поездку за границу, чтобы не подвергать себя и близких опасности. Но для тех путешественников, которые все же хотят воспользоваться уже приобретенными билетами, следует учесть немало нюансов, сообщает ВОЗ.

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Позаботьтесь о медицинском страховании

Перед путешествием за границу обязательно позаботьтесь о медицинском страховании. Не стоит выбирать самое дешевое предложение, а лучше уточнить у специалиста, какой вид страховки будет покрывать расходы в случае госпитализации с вирусным заболеванием.

Оцените риски продления отпуска

Стоит отметить, что во время эпидемии власти могут временно закрыть границу, или же авиакомпания – отменить рейсы. Поэтому туристам лучше перестраховаться и позаботиться о средствах, которых бы хватило на 1 – 2 недели отдыха.

Не выбирайте страны, где зафиксирована вспышка коронавируса

Предсказать, где именно будет бушевать вирусное заболевание за неделю, обычному туристу довольно сложно. Сейчас коронавирус зафиксирован в 70 странах мира. Больше всего случаев инфицирования – в Китае, откуда и распространилась болезнь, Южной Корее и Италии. Поэтому, при возможности, лучше отложить визит в эти государства.

Карта заболевания китайским коронавирусом:

Пользуйтесь специальными медицинскими масками

Медицинские маски могут уберечь от вирусного заболевания, если ими правильно пользоваться. В частности, перед одеванием нужно позаботиться о чистоте рук и убедиться, что она плотно прилегает к лицу. Кроме этого, стоит помнить, что медицинская маска предназначена для одноразового использования, поэтому повторно ее одевать не стоит.



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Пользуйтесь антисептическими средствами и часто мойте руки

На поверхности коронавирус может жить в течение 7 часов. Следовательно, во время путешествия можно занести инфекцию через слизистые оболочки. Поэтому стоит часто мыть руки или пользоваться антисептиками с содержанием спирта, а также меньше касаться руками носа, глаз или рта.

По возможности избегайте мест массового скопления людей и не контактируйте с животными (особенно бездомными)

​Заботьтесь о своем здоровье и следите за самочувствием

Лучший способ избежать любой болезни – это укрепить иммунитет. Поэтому тщательно следите за своим рационом и сном. Кроме этого, обратите внимание на самочувствие: повышенная температура, общая слабость, кашель – причина незамедлительно обратиться к семейному врачу. Оставайтесь дома и получите консультацию от медика, указав страны, которые недавно посещали.

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Если у вас есть симптомы вирусного заболевания, не стоит отправляться в путешествие, так как с ослабленным иммунитетом шансы заболеть коронавирусом стремительно растут. Кроме этого, от путешествия лучше отказаться пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни.



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