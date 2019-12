YouTube назвал 10 самых популярных клипов десятилетия

Знаменитый видеохостинг YouTube составил перечень из 10 самых популярных клипов за 10 последние лет. В него вошла знаменитая латиноамериканская композиция, а также хиты Бибера, Ширана и нескольких других.

Рейтинг был составлен на основе количества просмотров под каждым видео. Согласно итогам за период 2010-2019 годов, первое место в списке занял клип Луиса Фонса и Дэдди Янки Despacito. Он был опубликован в январе 2017 года и с тех пор его посмотрели 6,5 миллиардов раз. Об этом сообщается на Forbes.

Второе место занял клип на песню британца Эда Ширана Shape of You (с января 2017 года – 4,5 миллиарда просмотров).

Третье же место принадлежит американскому рэперу Виз Халифу с его саундтреком к фильму "Форсаж 7" See You Again (с апреля 2015 года – 4,3 миллиарда просмотров).

Топ-10 самых популярных клипов на YouTube за последние 10 лет:

1. Луис Фонса и Дэдди Янки – Despacito – 6,558,078,465 просмотров

2. Эд Ширан – Shape of You – 4,517,718,066 просмотров

3. Виз Халифа и Чарли Пут – See You Again – 4,320,523,808 просмотров

4. Марк Ронсон и Бруно Марс – Uptown Funk – 3,732,564,526 просмотров

5. Psy – Gangnam Style – 3,471,161,219 просмотров

6. Джастин Бибер – Sorry – 3,225,301,301 просмотров

7. Maroon 5 – Sugar – 3,086,744,534 просмотров

8. Кэти Перри – Roar – 2,968,228,909 просмотров

9. OneRepublic – Counting Stars – 2,883,120,697 просмотров

10. Эд Ширан – Thinking Out Loud – 2,864,887,373 просмотров