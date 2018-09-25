YUNA 2019: Лобода, Винник и другие музыканты стали номинантами престижной премии
22 марта 2019 года в столичном Дворце Спорта состоится одно из самых грандиозных светских событий в Украине – церемония награждения YUNA 2019. Пока же организаторы готовятся к масштабному шоу, в Киеве объявили список номинантов на награду.
Уже восьмой раз украинский шоу-бизнес всколыхнет ожидаемое событие – награждение артистов премией YUNA 2019. Сегодня, 18 декабря, стало известно, кто из популярных артистов претендует на главную статуэтку. Всего существует 16 номинаций, в каждой из которых – по пять претендентов на победу.
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Участников мероприятия ожидает не только фееричное шоу, но и изменение в правилах награждения. Да, организационный комитет YUNA 2019 добавил две номинации – "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит". А вот на премию "Лучшая песня" будет претендовать исключительно та композиция, 90% которой написано на украинском.
Музыкальная премия YUNA 2019: список номинантов
"Лучший исполнитель":
MONATIK;
Арсен Мирзоян;
Макс Барских;
Олег Винник;
Сергей Бабкин.
"Лучшая исполнительница":
Джамала;
NK (Настя Каменских)
TAYANNA;
Оля Полякова;
Кристина Соловей.
"Лучшая поп-группа":
KADNAY;
KAZKA;
MOZGI;
ONUKA;
Время и Стекло.
"Лучшая рок-группа":
O.Torvald;
Pianoбой;
The HARDKISS;
Антитела;
Без Ограничений.
"Лучшая песня":
"Все, что тебя не убивает" – Pianoбой;
"Корабли" – The HARDKISS;
"Крылья" – Джамала;
"Плакала" – KAZKA;
"ТDME" – Антитела.
Смотрите клип группы Антитела "ТDME" (видео):
"Лучшая песня на другом языке":
"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
"Superstar" – Светлана Лобода;
"Глубоко" – Монатик и Надя Дорофеева;
"Сделай громче" – Макс Барских;
"Это моя ночь" – NK.
Смотрите клип Монатика и Нади Дорофеевой на песню "Глубоко":
"Лучший дуэт":
"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева;
"Лучший день" – Олег Винник и Потап;
"Держи меня" – Бумбокс и The Gitas;
"Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко.
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"Лучший альбом":
Black Water – MARUV;
KARMA – KAZKA;
Mozaиka – Onuka;
Железная ласточка – Тhe HARDKISS;
Держи меня – TAYANNA.
"Лучший видеоклип":
Drunk Groove – Maruv и BOOSIN;
Superstar – Светлана Лобода;
TDME – Антитела;
Глубоко – Mонатик и Надя Дорофеева;
Плакала – KAZKA.
"Открытие года":
Alina Pash;
BOOSIN;
MARUV;
NK;
The Gitas.
"Лучший эстрадный хит":
"Мама" – Оля Полякова;
"Лучший день" – Олег Винник и Потап;
«Не прячь глаз" – Ирина Билык;
"Держи" – NK;
"Как жить без тебя" – Олег Винник.
Неожиданный дуэт Олега Винника и Потапа – "Лучший день": смотрите видео клипа
"Лучший электронный хит":
"Afrika" – Иван Дорн;
"Animal" – Onuka;
"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
"Focus On Me" – MARUV;
"Тело" – KADNAY.
"Лучший хип-хоп хит":
"Bitanga" – Alina Pash;
"Алё, алё" – MOZGI;
"Покопокохай" – TamerlanAlena;
"Рыбки" – Alyona Alyona;
"Файно" – MamaRika.
"Лучшее концертное шоу»:
Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове;
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS).