YUNA-2020 объявили номинантов премии: кто из российских гастролеров попал в список

Все меньше времени остается до популярного музыкального события Украины – вручения премий YUNA, которое пройдет 24 марта 2020 года. По традиции, организаторы обнародовали список артистов, претендующих на статуэтку. Однако среди номинантов можно увидеть и известных гастролеров.

Представители YUNA-2020 усиленно готовятся к церемонии награждения лучших артистов. В понедельник, 16 декабря, они официально объявили список тех селебритиз, которые претендуют на победу в 16 номинациях. В каждой из категорий представлено по 5 артистов, среди которых – известные российские гастролеры.

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Так, в списках можно увидеть скандальную певицу MARUV, которая после резонансного отказа от Евровидения-2019 продолжила выступать в России. Более того, вокалистка претендовала на премии от страны-агрессора и появлялась на красных дорожках в Москве. Кроме этого, среди претендентов есть артисты Alekseev и Макс Барских, которые тоже не отказываются от предложений выступать в РФ. Получат ли они статуэтки, украинцы узнают уже 24 марта 2019 года. Сейчас журналисты LifeStyle 24 предлагают ознакомиться со списком номинантов YUNA-2020.

Номинанты премии YUNA-2020: список

Лучший артист

Alekseev

Макс Барских

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

MELOVIN

Лучшая певица

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучшая поп-группа

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

"Время и Стекло"

Лучшая рок-группа

O. Torvald

Pianoбой

Антитела

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Лучшая песня

"Время и Стекло" – "Дим"

The HARDKISS – "Жива"

БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"

NK – "Обіцяю"

Jerry Heil – "Охрана, отмена"

Смотрите клип к песне Jerry Heil – "Охрана, отмена": видео

Лучшая песня на иностранном языке

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

Бумбокс – "ДШ"

Макс Барских – "Неземная"

Лучший саундтрек к фильму

Антитела – Lego (фильм "Я, ты, он, она")

"Океан Эльзы" – "Перевал" (фильм "Захар Беркут")

DakhaBrakha – "Пливе човен" (фильм "Вулкан")

Кристина Соловий – "Холодно" (фильм "Круты 1918")

БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" (фильм "Заборонений")

Смотрите клип к песне "Колискова" группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ: видео

Лучший дуэт

TAYANNA и LAUD – "Без тебе"

"Бумбокс" и Тина Кароль – "Безодня"

Еһе Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – "Голос води"

Джамала и Jah Khalib – "Кохаю"

alyona alyona и Alina Pash – "Падло"

Лучший альбом

Макс Барских – "7"

Антитела – Hello

MONATIK – LOVE IT Ритм

БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"

alyona alyona – "Пушка"

Лучший клип

NK – Elefante

"АНТИТЕЛА" – Hello

MONATIK – LOVE IT Ритм

Бумбокс – "ДШ"

The HARDKISS – "Жива"

The HARDKISS – "Коханці"

Открытие года

alyona alyona

Jerry Heil

YOURA

"КОРРУПЦИЯ"

KHAYAT

Лучший эстрадный хит

Павел Зибров – "Вуса – бренд"

ДОРОШ – "Де ти є"

Оля Полякова – "Любовница"

Олег Винник – "Наталя-Наталі"

Олег Винник – "Роксолана"

Ирина Федишин – "Хочу на Мальдіви"

Лучший электронный хит

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – "Хащі"

DILEMMA – "Шаленій"

Лучший хип-хоп хит

MOZGI – "999"

YOURA-PRAKTIKA

alyona alyona и Alina Pash – "Падло"

MamaRika – "Проліски"

Смотрите видео к песне MamaRika – "Проліски":

alyona alyona – "Пушка"

Лучшее концертное шоу

Макс Барских – "7"

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитела – Hello

"Время и Стекло" – VISLOVO

Оля Полякова – "Королева ночи"

Имена победителей украинцы узнают 24 марта 2020 года. Церемония пройдет в столичном "Дворце Спорта" и станет одним из громких светских событий Киева.