YUNA-2020 объявили номинантов премии: кто из российских гастролеров попал в список
Все меньше времени остается до популярного музыкального события Украины – вручения премий YUNA, которое пройдет 24 марта 2020 года. По традиции, организаторы обнародовали список артистов, претендующих на статуэтку. Однако среди номинантов можно увидеть и известных гастролеров.
Представители YUNA-2020 усиленно готовятся к церемонии награждения лучших артистов. В понедельник, 16 декабря, они официально объявили список тех селебритиз, которые претендуют на победу в 16 номинациях. В каждой из категорий представлено по 5 артистов, среди которых – известные российские гастролеры.
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Так, в списках можно увидеть скандальную певицу MARUV, которая после резонансного отказа от Евровидения-2019 продолжила выступать в России. Более того, вокалистка претендовала на премии от страны-агрессора и появлялась на красных дорожках в Москве. Кроме этого, среди претендентов есть артисты Alekseev и Макс Барских, которые тоже не отказываются от предложений выступать в РФ. Получат ли они статуэтки, украинцы узнают уже 24 марта 2019 года. Сейчас журналисты LifeStyle 24 предлагают ознакомиться со списком номинантов YUNA-2020.
Номинанты премии YUNA-2020: список
Лучший артист
Alekseev
Макс Барских
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
MELOVIN
Лучшая певица
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
MARUV
NK
Лучшая поп-группа
DILEMMA
KADNAY
KAZKA
MOZGI
YUKO
"Время и Стекло"
Лучшая рок-группа
O. Torvald
Pianoбой
Антитела
БEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Лучшая песня
"Время и Стекло" – "Дим"
The HARDKISS – "Жива"
БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"
NK – "Обіцяю"
Jerry Heil – "Охрана, отмена"
Смотрите клип к песне Jerry Heil – "Охрана, отмена": видео
Лучшая песня на иностранном языке
NK – Elefante
MONATIK – LOVE IT Ритм
MARUV – Siren Song
Бумбокс – "ДШ"
Макс Барских – "Неземная"
Лучший саундтрек к фильму
Антитела – Lego (фильм "Я, ты, он, она")
"Океан Эльзы" – "Перевал" (фильм "Захар Беркут")
DakhaBrakha – "Пливе човен" (фильм "Вулкан")
Кристина Соловий – "Холодно" (фильм "Круты 1918")
БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" (фильм "Заборонений")
Смотрите клип к песне "Колискова" группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ: видео
Лучший дуэт
TAYANNA и LAUD – "Без тебе"
"Бумбокс" и Тина Кароль – "Безодня"
Еһе Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – "Голос води"
Джамала и Jah Khalib – "Кохаю"
alyona alyona и Alina Pash – "Падло"
Лучший альбом
Макс Барских – "7"
Антитела – Hello
MONATIK – LOVE IT Ритм
БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"
alyona alyona – "Пушка"
Лучший клип
NK – Elefante
"АНТИТЕЛА" – Hello
MONATIK – LOVE IT Ритм
Бумбокс – "ДШ"
The HARDKISS – "Жива"
The HARDKISS – "Коханці"
Открытие года
alyona alyona
Jerry Heil
YOURA
"КОРРУПЦИЯ"
KHAYAT
Лучший эстрадный хит
Павел Зибров – "Вуса – бренд"
ДОРОШ – "Де ти є"
Оля Полякова – "Любовница"
Олег Винник – "Наталя-Наталі"
Олег Винник – "Роксолана"
Ирина Федишин – "Хочу на Мальдіви"
Лучший электронный хит
MOZGI – Digitalization
MARUV – Siren Song
ONUKA – ZENIT
ONUKA – "Хащі"
DILEMMA – "Шаленій"
Лучший хип-хоп хит
MOZGI – "999"
YOURA-PRAKTIKA
alyona alyona и Alina Pash – "Падло"
MamaRika – "Проліски"
Смотрите видео к песне MamaRika – "Проліски":
alyona alyona – "Пушка"
Лучшее концертное шоу
Макс Барских – "7"
MONATIK – LOVE IT Ритм
Антитела – Hello
"Время и Стекло" – VISLOVO
Оля Полякова – "Королева ночи"
Имена победителей украинцы узнают 24 марта 2020 года. Церемония пройдет в столичном "Дворце Спорта" и станет одним из громких светских событий Киева.